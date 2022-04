क्या है एफेसिया बीमारी जिससे ग्रस्त हैं हॉलीवुड एक्टर ब्रूस विलिस? जानिए इसके लक्षण, कारण

What is Aphasia : हॉलावुड के मशहूर एक्टर ब्रूस विलिस (Bruce Willis) ने एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट ले ली है. इस बात की जानकारी उनके परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए दी. इस खबर से ब्रूस के फैंस काफी निराश और सदमे में हैं. अचानक फिल्मी करियर से अलविदा कहने की वजह ब्रूस की सेहत है. दरअसल, ब्रूस एफेसिया (Aphasia) बीमारी से ग्रस्त हैं, जो एक ब्रेन डिसऑर्डर (Brain Disorder) है. आइए जानते हैं, एफेसिया बीमारी क्यों होती है, इसके लक्षण और इलाज (Aphasia symptoms and treatment) की प्रक्रिया क्या है.

क्या है एफेसिया बीमारी

एफेसिया एक भाषा विकार (language disorder) है, जो किसी व्यक्ति की संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है. ज्ञान सम्बन्धी कौशल (cognitive abilities) भी इससे प्रभावित होने लगती है. वाचाघात या एफेसिया मस्तिष्क के एक विशेष भाग में क्षति के कारण होता है, जो भाषा की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है. यह ज्यादातर लोगों में बाईं ओर होता है. मायोक्लिनिक में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, एफेसिया के कारण लोगों की बोलने की क्षमता प्रभावित होती है. यह स्पीच के साथ ही आपके लिखने और समझने के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है.

एफेसिया के कारण

वाचाघात या एफेसिया आमतौर पर स्ट्रोक या सिर में लगी चोट के बाद अचानक होता है, लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ने वाले ब्रेन ट्यूमर या ऐसी बीमारी से भी आ सकता है, जो प्रॉग्रेसिव, स्थायी क्षति (डीजनेरेटिव) का कारण बनती है. एफेसिया की गंभीरता कई स्थितियों पर निर्भर करती है, जिसमें कारण और मस्तिष्क क्षति की सीमा शामिल है. ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज, मस्तिष्क में सही से खून ना पहुंच पाने के कारण दिमाग की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं या फिर भाषा को नियंत्रित करने वाले क्षेत्रों में क्षति होने के कारण भी व्यक्ति इससे ग्रस्त हो जाता है. कई बार सिर में चोट लगने, इंफेक्शन या फिर डीजनेरेटिव प्रॉसेस के कारण मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है, जो एफेसिया के कारण बनते हैं. इसमें व्यक्ति को याद्दाश्त में परेशानी, भ्रम जैसे कॉग्निटिव प्रॉबलम्स होने लगती हैं.

एफेसिया के लक्षण

बोलने में कठिनाई

छोटे या अधूरे वाक्यों को बोलना

पढ़ने या लिखने में समस्या

ऐसे वाक्य लिखना और बोलना जिनका कोई मतलब नहीं

अपरिचित शब्द बोलना

ये समझने में असमर्थ होना कि दूसरे किस बारे में बात कर रहे हैं

डॉक्टर से कब करें संपर्क

एफेसिया एक गंभीर मस्तिष्क विकार है, जिसमें स्ट्रोक के संकेत नजर आते हैं. यदि आपको निम्न समस्याएं नजर आएं तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें-

बोलने में कठिनाई

भाषा को समझने में परेशानी

शब्द याद करने में कठिनाई

पढ़ने या लिखने में समस्या

