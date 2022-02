शरीर में कॉपर की कमी को इन लक्षणों से पहचानकर जल्द करें इसकी पूर्ति वरना हो सकती हैं ये बीमारियां

Symptoms of Copper Deficiency in Body: शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उन्हीं में से एक पोषक तत्व है कॉपर (Copper). अक्सर लोग डाइट में प्रोटीन, विटामिंस, कैल्शियम, आयरन आदि से भरपूर चीजों को शामिल करते हैं, लेकिन कॉपर जैसे आवश्यक मिनरल को नजरअंदाज कर देते हैं. जिस तरह शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिंस की कमी से कई समस्याएं होने लगती हैं, ठीक उसी तरह से शरीर में कॉपर की कमी होने से भी कई रोग हो सकते हैं. शरीर में कॉपर बेहद कम मात्रा में पाया जाता है, ऐसे में इसकी पूर्ति आप कुछ कॉपर से भरपूर चीजों के सेवन से कर सकते हैं. शरीर में कॉपर की कमी (Copper Deficiency in body) होने से कई तरह के लक्षण नजर आते हैं. आइए जानते हैं कॉपर की कमी होने से किन समस्याओं के होने का खतरा बढ़ जाता है और इसकी कमी को दूर करने के लिए कौन-कौन से फूड्स का सेवन करना चाहिए.

क्या है कॉपर

कॉपर एक मिनरल है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. शरीर में कॉपर की कमी (copper deficiency) होने को हाइपोक्यूप्रेमिया (hypocupremia) भी कहते हैं. कॉपर शरीर को मस्तिष्क, रक्त आदि में आवश्यक कार्य करने में मदद करता है. इससे भरपूर फूड्स के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है. इम्यूनिटी बूस्ट होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है. हार्ट डिजीज से बचाव हो सकता है. प्रतिदिन हर उम्र के लोगों को डाइट में आयु के अनुसार कॉपर शामिल करना चाहिए. इसके लिए आप किसी डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं.

शरीर में कॉपर की कमी के लक्षण

हेल्थलाइन के अनुसार, कॉपर की कमी को जल्दी पहचान पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लक्षण काफी हद तक विटामिन बी-12 की कमी से मिलते-जुलते हैं. शरीर में कॉपर की कमी होने से शरीर का एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी प्रभावित होती है. अन्य लक्षण इस प्रकार नजर आ सकते हैं-

ठंड महसूस करना

हड्डियों का आसानी से टूटना

थकान महसूस करना

त्वचा पीला पड़ जाना

बार-बार बीमार पड़ना

शारीरिक विकास सही से ना होना

स्किन इंफ्लेमेशन

मांसपेशियों में दर्द होना

कॉपर की कमी से होने वाली शारीरिक समस्याएं

शरीर में कॉपर की कमी होने से आप एनीमिया से ग्रस्त हो सकते हैं. एनीमिया में शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है. आयरन की कमी होने से ऐसा होता है, जिससे आपको थकान महसूस हो सकता है. कॉपर की कमी से त्वचा पीली नजर आने लगती है. हालांकि, पीलिया होने पर भी त्वचा पीली पड़ जाती है, ऐसे में इस स्थिति को भूलकर भी नजरअंदाज ना करें. कॉपर की कमी से आंखों की रोशनी से संबंधित परेशानी होना, बालों का असमय सफेद होना, हड्डियों के विकास से संबंधित समस्या, हेयर और स्किन पिग्मेंट में कमी जैसी समस्या भी हो सकती है. कॉपर की कमी से एटैक्सिया (Ataxia) हो सकता है. इसमें शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता है. शरीर में कॉपर की कमी होने से व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है.

कॉपर की कमी दूर करने के उपाय

यदि आप जिंक का सेवन अधिक करते हैं, तो जिंक सप्लीमेंट को लेना कम कर दें, क्योंकि इससे भी कॉपर की कमी हो जाती है. डॉक्टर कॉपर सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकता है. प्रतिदिन 2 मिलीग्राम कॉपर के सेवन से इसकी कमी दूर कर सकते हैं. कॉपर से भरपूर फूड्स के सेवन से भी इस मिनरल की कमी को दूर कर सकते हैं. डाइट में आप काजू, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज, ब्रेड, पास्ता, ब्रोकली, आलू, केला आदि शामिल कर सकते हैं. इनमें कॉपर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है.

