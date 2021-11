Health news: सर्दी में ज्यादा भूख लग रही है तो इस तरह इसे करें कंट्रोल, वजन भी नियंत्रण में रहेगा

Tips to control your appetite in winter: क्या आपको सर्दी में ज्यादा भूख लगती है. इसमें चिंता की कोई बात नहीं. आप इस मामले में अकेले नहीं हैं. सर्दी में ज्यादा भूख लगना और ज्यादा भोजन करना आम बात है. दरअसल, जब तापमान घटता है, तो हमारे शरीर का तापमान भी घटने लगता है. इस परिस्थिति में शरीर खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा भोजन की मांग करता है. ऐसे में अधिकांश लोग ज्यादा खाने लगते हैं. दूसरी तरफ सर्दी आते ही लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. अधिकांश लोग सर्दी के कारण बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं. सर्दी में चूंकि दिन भी छोटा हो जाता है, तो लोगों के पास समय का भी अभाव होने लगता है. जब तक दफ्तर का काम निपटता है, तब तक रात हो जाती है. ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी का कम होना लाजिमी है.

वेबएमडी की खबर के मुताबिक तकनीकी रूप से भोजन हमारे मेटाबोलिज्म को मजबूत करता है. इससे शरीर की गर्मी को बढ़ाने में मदद मिलती है. आमतौर पर हमारा शरीर उन चीजों के लिए प्रशिक्षित नहीं होता जिनमें भारी-भरकम सलाद, फल या सब्जियों को पचाया जा सके. लेकिन असलियत यह है कि शरीर को गर्म रखने के लिए मेटाबोलिज्म को बढ़ना जरूरी है और यह अतिरिक्त भोजन करके ही बढ़ाया जा सकता है. यही कारण है कि बचपन से ही हम सर्दी में ज्यादा खाने की आदी हो जाते हैं. इन सब वजहों से सर्दी में वजन बढ़ने का जोखिम रहता है.

भूख ज्यादा न लगे, इसके लिए क्या करें

हैवी नाश्ता करें

सर्दी में ज्यादा भूख न लगे, इसके लिए सुबह में हैवी नाश्ता करें. नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा हो. फाइबरयुक्त फूड जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ओट्स और दलिया का सेवन करें. इसके अलावा मौसमी फल और सब्जी जैसे गाजर, संतरा, पालक, मेथी, चुकंदर, मूली को डाइट में शामिल करें. जिस फूड में फाइबर ज्यादा होता है उसे पचने में ज्यादा समय लगता है. इस कारण भूख का अहसास भी कम होता है.

फिजिकल एक्टिविटी जरूरी

यह सही है कि सर्दी में दिन छोटा होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बाहर वॉक करने न निकले. काम के बीच में जब भी समय मिले, कुछ देर के लिए वॉक जरूर करें. विंटर के लिए बाहर घूमने की भी प्लानिंग करें. इससे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी.

प्रकाश में जाए

सर्दी में धूप कम निकलती है, इसके बावजूद कोशिश करें कि कुछ देर सूर्य की रोशनी में जरूर बिताएं. अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो लाइट थेरेपी (light therapy) भी ले सकते हैं.

गर्म पानी का सेवन करे

सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी का सेवन करें. इससे पेट भी साफ रहेगा और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा. गर्म पानी ना सिर्फ वज़न को कंट्रोल करता है बल्कि सर्दी जुकाम का भी इलाज करता है.

तरल चीजों का ज्यादा सेवन करें

सर्दी में अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो रोटी या चावल की जगह सूप, दाल या जूस लें. तरल चीजें पेट को भरेंगी भी और वज़न भी कंट्रोल रखेंगी.

