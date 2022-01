Corona: वीकेंड लॉकडाउन के बाद बाहर करने जा रहे हैं खरीदारी, इन बातों का जरूर रखें ख्याल

Safety Tips For Getting Outside In Corona: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने दुनियाभर के लोगों को परेशान कर रखा है. इसका खतरा अब भी टला नहीं है. यह तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है. ऐसे में इस संक्रमण से बचाव रखना बेहद जरूरी हो गया है. जरा सी लापरवाही संक्रमण को फैला सकती है. हालांकि इस समय कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जारी है. लोग अपने काम और जरूरी खरीददारी के लिए घर से बाहर भी निकल रहे हैं. ऐसे में जाने-अनजाने ये खतरा आपको और आपके परिवार को बीमार न बनाए इसलिए पूरी एहतियात बरतें. अगर आप भी जरूरी सामान (Grocery Shopping) खरीदने या ऑफिस के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें, ताकि आप और आपका परिवार संक्रमण से सुरक्षित रह सके.

जरूर पहनें मास्क

सबसे पहले इस बात का ध्‍यान रखें कि घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें. इसे कोरोना से बचाव का सर्वप्रथम और अहम हथियार समझ सकते हैं और इस मामले में बिल्‍कुल लापरवाही न बरतें. मास्‍क आपकी नाक और मुंह के जरिए वायरस को आपके शरीर में घुसने से रोक सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि घर से बाहर विकलने से पहले मास्क जरूर पहन लें.

भीड़-भाड़ वाली जगहों से रहें दूर

अगर आप वीकेंड लॉकडाउन के बाद खरीददारी के लिए बाहर जा रहे हैं तो भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूरी बना कर रखें. अगर आपको कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी किसी इमरजेंसी काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है तो खुद को भीड़ भाड़ वाले जगहों सो दूर रखें. इस समय सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना बहुत ही जरूरी है.

ज्‍यादा समय बाहर न बिताएं

अगर शॉपिंग पर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बाहर ज्‍यादा समय तक न रहें. साथ ही जल्द से जल्द खरीददारी का काम निबटा कर वापसी कर लें. ऐसे में जरूरी है कि बाहर जाने से पहले ही क्‍या क्‍या खरीदना है इसकी पूरी लिस्ट तैयार कर लें. वहीं अपने थैले को सैनेटाइज करना बिल्कुन न भूलें.

हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें

घर से बाहर निकलने से पहले अपने साथ सैनिटाइजर करना न भूलें. वहीं संक्रमण के खतरे के मद्देनजर आप अपने हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हैं. इसके बाद ही घर से बाहर निकलें. साथ ही समय-समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें.

चेहरे पर न लगाएं हाथ

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इससे बचाव के लिए अपने आंख, मुंह, नाक को हाथ न लगाएं. इसकी वजह यह है कि अगर आपने किसी संक्रमित चीज को छू लिया होगा तो वह आपके हाथों के जरिये आपके मुंह तक पहुंच सकता है और इससे वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है. इसलिए इस बात का खास ध्‍यान रखें.

अपने वाहन से ही जाएं

कोरोना काल में अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्‍तेमाल न करें. अगर आपके पास अपना वाहन नहीं है तो कैब या ऑटो रिजर्व करके जाएं. सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है.

वापसी पर करें ये काम

इस समय बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं है. ऐसे में अगर आप भी इस दौरान ऑफिस या खरीददारी के काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, तो घर वापस आकर सबसे पहले बाथरूम में जाकर अच्छे खुद को साफ करें. ठंड में अगर आप बार-बार या असमय नहाने से बचना चाहते हैं तो खुद को सही ढंग से साफ करना बेहद जरूरी है. इससे पहले घर की किसी चीज को न छुए और घर के लोगों के संपर्क में आने से बचें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindinews18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

