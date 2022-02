डायबिटीज के मरीज सर्दियों में 7 चीजों से बना लें दूरी, ये फूड्स तेजी से बढ़ाते हैं ब्लड शुगर लेवल

Diabetic Patients Should Avoid These Foods In Winter: सर्दियों (Winter) के मौसम में बाजार में तरह-तरह के फल और सब्जियां मिलती हैं जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं लेकिन अगर आप डायबिटीज (Diabetes) के पेशेंट हैं तो आपको इन्‍हें खाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ये हेल्‍दी फूड्स आपकी सेहत (Health) के लिए फायदेमंद हैं या नहीं. दरअसल, विंटर में कई ऐसे फूड्स मिलते हैं जिनमें शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है. जो ब्‍लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं.

मधुमेह से ग्रस्‍त लोगों (Diabetic Patients) को विंटर में अपनी डाइट पर विशेष ध्‍यान देने की जरूरत होती है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में डायबिटीज पेशेंट को किन 7 फूड्स से बचना चाहिए और डॉक्‍टर की सलाह के बाद ही इनका सेवन सही मात्रा में करना चाहिए.

ये फूड्स तेजी से बढ़ाते हैं ब्लड शुगर लेवल

1. शकरकंद और आलू

शकरकंद (Sweet potato) और आलू (Potato), दोनों में स्टार्च काफी मात्रा में पाया जाता है. आपको बता दें कि इनमें हरी सब्जियों की तुलना में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको इनकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप आलू के बनी सब्‍जी, फ्रेंच फ्राइज या आलू चिप्स खाना पसंद करते हैं तो तुरंत उनसे दूरी बना लें.

2. कॉर्न

विंटर में गर्मागर्म स्‍वीट कॉर्न या पॉप कॉर्न खाना सभी को अच्‍छा लगता है. लेकिन आपको बता दें कि मकई (Corn) और उससे बनी चीजों में भी स्‍टार्च और कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है. ऐसे में शुगर के मरीजों को इसके सेवन से बचना चाहिए.

3. मटर

हरी मटर (Peas) भी विंटर में लोग खाना काफी पसंद करते हैं लेकिन इसमें भी स्टार्च की मात्रा काफी अधिक होती है जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकती है. अगर आपको मटर खाना पसंद है तो डॉक्‍टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें.

4. मीठे फल

विंटर में केला, तरबूज आदि मीठे फलों के सेवन से बचें. ये तेजी से ब्‍लड शुगर को बढ़ाते हैं. बता दें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स से यह पता चलता है कि किसी भी तरह के भोजन के सेवन से ब्लड शुगर प्रभावित हो सकता है. ऐसे में अगर किसी भोजन का जीआई स्कोर 70 से 100 के बीच है तो उसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है. इसलिए मीठे फलों से तो खास तौर पर दूरी बनाना बहुत ही जरूरी है.

5. कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फल

दरअसल, एक व्यक्ति जितना कार्ब्स खाता है उसका प्रभाव उसके ब्लड शुगर लेवल पर सबसे अधिक पड़ता है. ऐसे में डायबिटीज के रोगियों को उन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें अनहेल्दी कार्ब्स हों और पोषक तत्व भी कम हों.

6. फलों का जूस

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक, फलों का जूस पीने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. ऐसे में जहां तक हो सके फलों का सेवन करें. फल खाने से फाइबर और नॉर्मल शुगर इंटेक बढ़ता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल का अवशोषण धीमा होता है. इसलिए जूस से बेहतर है कि आप फलों का सेवन करें.

7. नट्स

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक, ड्राई फ्रूट्स डायबिटीज पेशेंट के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं लेकिन उन्हें सही मात्रा में ही खाना फायदेमंद होता है. जरूरत से अधिक खाने पर ये नुकसान पहुंचा सकते हैं. बेहतर होगा कि आप डॉक्‍टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

