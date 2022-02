खानपान में की जाने वाली इन 5 गलतियों से पुरुषों में बढ़ जाती है हेयर फॉल की समस्या, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये मिस्टेक्स?

Diet Mistakes which Causes Hair Fall in Men: हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबी उम्र तक काले-घने रहें और ज्यादा टूटे-झड़ें ना, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है. स्किन की ही तरह बालों की भी प्रॉपर देखभाल करने की जरूरत होती है. आजकल महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी कम उम्र में ही बाल गिरने से परेशान हैं. इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे बालों की देखभाल न करना, बालों में तेल न लगाना, कई-कई दिनों तक शैम्पू न करना, अधिक हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, स्कैल्प में इंफेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, दवाओं का सेवन, कोई बीमारी आदि. इसके अलावा, गलत खानपान से भी बालों के गिरने की समस्या शुरू हो जाती है. अधिकतर पुरुष अपने खानपान पर ध्यान नहीं देते हैं. यदि डाइट में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी या फिर आप बहुत ज्यादा तली-भुनी, शुगरी फूड्स, एल्कोहल, मसालेदार, जंक फूड्स, बाहर का खाना खाते हैं, तो भी बालों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है. जानें, खानपान में कौन सी गलतियां करने से बाल कम उम्र में ही गिरने लगते हैं….

अधिक शुगर के सेवन से गिरते हैं बाल

यदि आपके बाल कुछ दिनों से अधिक झड़ रहे हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी हो सकता है. कई लोगों को मीठी चीजें जैसे केक, मिठाई, चॉकलेट, कैंडीज आदि देखते ही क्रेविंग होने लगती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ओन्लीमाईहेल्थ के अनुसार, मीठी चीजें खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सीमित मात्रा में ही खाएं. शुगरी चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं. इनमें प्रॉसेस्ड शुगर होता है, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू न के बराबर होती हैं. इससे ना सिर्फ बालों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि हेयर फॉल भी हो सकता है. अधिक चीनी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन का अधिक उत्पादन होता है और शरीर के एन्ड्रोजन लेवल में वृद्धि होती है। इस तरह के हार्मोनल उतार-चढ़ाव से बालों को झड़ना बढ़ सकता है. इसके अलावा, शुगरी चीजों के अधिक सेवन से कई शारीरिक समस्याएं जैसे वजन बढ़ना, दांतों की समस्या, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डिप्रेशन, स्किन एजिंग आदि हो सकती हैं.

शराब पीने से झड़ने लगते हैं बाल

कुछ लोगों को प्रतिदिन शराब पीने की आदत होती है. सीमित मात्रा में शराब पीना अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन प्रतिदिन सेवन करने से भूख में कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, सिरदर्द, इन्सोम्निया, ध्यान लगाने में कमी, तनाव, इम्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर रोग आदि होने की संभावना बढ़ जाती है. इससे बालों की सेहत पर भी नेगेटिव असर पड़ता है और बाल झड़ने लगते हैं. शराब डिहाइड्रेशन का कारण बनता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाती है. इससे आगे चलकर हेयर लॉस की समस्या बढ़ जाती है.

इसे भी पढ़ें: महिलाओं में हेयर फॉल की हैं ये 6 बड़ी वजहें, जानें कैसे रोके बालों का झड़ना

तली-भुनी, मसालेदार चीजें खाने से बढ़ता है हेयर फॉल

कुछ लोगों की हर दिन बाहर का खाना खाने की आदत होती है. जंक फूड्स, स्ट्रीट फूड्स, चाट-पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज खाने में स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन इनके अधिक सेवन से बालों के गिरने की समस्या बढ़ जाती है. तली-भुनी, मसालेदरा चीजों के सेवन से टेस्टोस्टेरोन लेवल में बढ़ोतरी होती है. इससे स्टेरॉयड हार्मोन कम होता है. इससे महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं.

डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं हेयर फॉल का कारण

बेशक, डेयरी प्रोडक्ट्स को सेहत के लिए पौष्टिक फूड माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बालों के गिरने का कारण भी बन सकते हैं? जी हां, डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट की मात्रा होती है, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं. शरीर में जब इस टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे बालों के झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है. यदि आपको पहले से ही डैंड्रफ, एग्जीमा, सोरायसिस जैसी समस्या हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से बाल और भी ज्यादा गिरने लगेंगे. बेहतर है कि आप सीमित मात्रा में ही इन्हें डाइट में शामिल करें. प्रतिदिन आप तीन सर्विंग ही दूध, दही, कॉटेज चीज खाएं.

इसे भी पढ़ें: कहीं गंजेपन की चपेट में तो नहीं आ रहे हैं आप? ये हैं लक्षण!

स्टार्ची फूड्स खाने से गिरते हैं बाल

कुछ स्टार्ची फूड्स जैसे पास्ता, ब्रेड आदि में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जो शुगर को ब्रेक करके सरप्लस इंसुलिन का निर्माण करते हैं. इससे एन्ड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जो बालों की सेहत पर उल्टा असर करता है. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भरपूर फूड्स के सेवन से स्ट्रेस बढ़ता है, जो हेयर फॉल का कारण होता है.

Tags: Health, Health tips, Lifestyle