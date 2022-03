शरीर में विटामिन सी कमी हुई, तो हो सकती हैं ये शारीरिक समस्याएं, इन फूड्स से करें इसकी कमी दूर

Diseases Caused by Vitamin C Deficiency: विटामिंस में विटामिन सी (Vitamin C) शरीर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबतू करता है. यह शरीर को सही तरीके से कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक विटामिन (Vitamin) है. शरीर में कोलेजन (Collagen) का निर्माण करता है. हड्डियों को मजबूती देता है. ब्लड वेसल्स और घावों को भरने में मदद करता है. यदि शरीर में विटामिन सी की कमी (Vitamin C Deficiency) होती है, तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं.

शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां

हो सकता है स्कर्वी रोग

टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यदि आपके शरीर में विटामिन सी कमी होती है, तो स्कर्वी रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है. इससे मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, दांत गिरने लगना, थकान, कमजोरी, रैशेज आदि समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा इसके कुछ शुरुआती लक्षण भी नजर आते हैं, जैसे भूख ना लगना, इर्रिटेशन, जोड़ों में दर्द आदि. स्कर्वी का इलाज ना कराने से एनीमिया, मसूड़ों में सूजन, त्वचा से रक्तस्राव आदि गंभीर समस्या नजर आ सकती है.

हाइपरथायरॉएडिज्म के होने की बढ़ जाती है संभावना

यदि आपकी डाइट में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों की कमी होगी, तो आपको हाइपरथायरॉएडिज्म की समस्या हो सकती है. यह थायरॉएड ग्लैंस से संबंधित एक समस्या है. इसमें थायरॉएड ग्लैंड अधिक हार्मोन स्रावित करने लगता है. स्वस्थ थायरॉएड के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है. हाइपरथायरॉएडिज्म होने पर पीरियड्स में समस्या होना, वजन कम होना, हृदय गति तेज होना, भूख अधिक लगना, घबराहट, कंपकंपी आदि लक्षण नजर आ सकते हैं.

बढ़ जाता है एनीमिया का जोखिम

विटामिन सी शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करता है. इससे एनीमिया (anaemia) जैसी बीमारी नहीं होती है. शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण एनीमिया की बीमारी होती है. इससे आपको सांस लेने में परेशानी, थकान, चक्कर आना, वजन कम होना, त्वचा का पीला हो जाना आदि लक्षण नजर आ सकते हैं.

विटामिन सी की कमी से हो सकती हैं ये समस्याएं

विटामिन सी की कमी होने से शरीर में कई अन्य समस्याएं भी नजर आने लगती हैं. इससे आपको स्किन रोग हो सकता है. विटामिन सी कमी होने से मसूड़ों से खून आ सकता है. मूसड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं. विटामिन सी दांतों की सेहत के लिए बेहद जरूरी विटामिन है. यह दांतों को मजबूती देता है, मसूड़ों को हेल्दी रखता है. स्किन की सेहत को बनाए रखने के लिए भी इस विटामिन की बेहद आवश्यकता होती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व कोलेजन (Collagen) का निर्माण करते हैं. कोलेजन त्वचा, बाल, जोड़ों की सेहत के लिए जरूरी होता है.

विटामिन सी से भरपूर फूड्स

विटामिन सी कमी को दूर करने के लिए खट्टे फलों का सेवन बहुत जरूरी है. साथ ही डाइट में हरी सब्जियों को भी शामिल करें. संतरा, नींबू, अंगूर, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकोली, आलू, सभी खट्टे फल, विटामिन सी सप्लीमेंट्स आदि को डाइट में शामिल करें.

