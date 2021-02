Do Not Boil Milk Again And Again: हम जानते हैं कि सेहत (Health) बनाने की प्रक्रिया में दूध एक बहुत जरूरी ड्रिंक है. लेकिन क्‍या हो अगर हमें यह पता चले कि दरअसल दूध हमारी और हमारी परिवार की सेहत बिगाड़ रहा है. जी हां, दरअसल हमारे घरों में दूध को बार बार उबालने की परंपरा चली आ रही है, जो किसी भी हालात में हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है. एक रिसर्च के मुताबिक, 17 फीसद महिलाओं को इस बात का पता नहीं होता है कि बार-बार दूध उबालने से इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं. वहीं 59 फीसद महिलाओं को लगता है कि दूध उबालने से उसके पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, और 24 फीसद महिलाओं को लगता है कि दूध को उबालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आइए जानते हैं इसके उबालने से संबंधित कुछ तथ्‍य-कई घरों में दूध को दिन में तीन चार बार उबालते हैं. यही नहीं उबाल आने के बाद भी इसे धीमी आंच पर रख दिया जाता है. लेकिन आपको बता दें कि दूध जितना उबलेगा उसमें मौजूद गुड बैक्‍टीरिया उतना ही मरते जाएंगे. ये गुड बैक्‍टीरिया आपके शरीर को कई रोगों से बचाकर रखते हैं. ऐसे मे दूध को बार-बार उबालना हानिकारक हो सकता है.आप दूध को बार-बार उबालने की भूल न करें. दरअसल, दूध को बार-बार उबालने से इसके पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं. पोषण के इस नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि दूध को बार-बार न उबाला जाए. आमतौर पर लोगों में यह धारणा है कि दूध को बार-बार उबालने से उसके पोषक तत्व बढ़ते हैं, यह धारणा बिल्‍कुल गलत है.कई घरों में बार-बार दूध उबाला जाता है क्‍योंकि उन्‍हें लगता है कि ऐसा करने से दूध खराब नहीं होगा. लेकिन यह जान लें कि यह आदत आपके परिवार की सेहत के लिए घातक है. एक उबाल आने के बाद बंद कर दें गैस जब दूध को गैस पर उबलने के लिए चढ़ाएं तो उसे किसी चम्मच या कलछी से लगातार हिलाते रहें और जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाए तो गैस बंद कर दें.अगर आप दूध को उबालते हैं तो इस बात का ध्‍यान रखें कि उबले दूध को कुछ देर नॉर्मल टेम्‍परेचर में रखें. जब दूध का टेम्‍परेचर नॉर्मल हो जाए तो ही उसे फ्रिज में रखें. गर्म दूध को फ्रिज में रखने से बचें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)