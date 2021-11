इन चीजों को पका कर खाना फायदे की जगह पहुंचा सकता है नुकसान

Do Not Eat These Foods After Cook: सेहतमंद (Healthy) रहने के लिए खाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है किसी भी चीज को सही तरीके से खाना. तभी उसके फायदे शरीर को मिल सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर चीजें पका (Cook) कर के ही खाई जाती हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको कच्चा (Raw) खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. ऐसी चीजों को अगर पका कर खाया जाये तो इनके फायदे मिलना तो दूर की बात है उल्टा ये सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. आइये ऐसी ही चार चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं जिनको पका कर खाना सेहत के लिए नुक़सानदेह साबित हो सकता है.

ड्राई फ्रूट्स

ड्राई फ्रूट्स को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन ये आपकी सेहत को तब ही फायदा पहुंचा सकते हैं जब इनको कच्चा खाया जाये. दरअसल कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके या फ्राई करके खाना पसंद करते हैं जो कि सही नहीं है. इनको पका कर खाने से इनमें मौजूद पोषक तत्व कम हो जाते हैं. तले-भुने ड्राई फ्रूट्स खाने से इनमें मौजूद आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा बेहद कम रह जाती है. साथ ही कैलोरी और वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है.

नारियल

नारियल सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. लेकिन नारियल हरा हो या सूखा इसको भूनकर या तलकर खाना सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. इसको पका कर खाने से इसमें मौजूद मैग्नीशियम, सोडियम और पोटैशियम जैसे कई और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं. जिसकी वजह से ये सेहत को फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है.

ब्रोकली

ब्रोकली सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है. इसके सेवन से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सेहत को कई और तरह के फायदे भी मिलते हैं. लेकिन इसके फायदे आपको तभी मिल सकते हैं जब इसको पका कर न खाया जाये. ब्रोकली को पकाने से इसमें मौजूद विटामिन ए, सी, पोटैशियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं और इसको खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है.

शिमला मिर्च

शिमला मिर्च के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलती है. वहीं इसके सेवन से हार्ट को हेल्दी रखने के साथ कई और तरह के फायदे भी सेहत को मिलते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी और एनर्जी जैसे कई और पोषक तत्व होते हैं. लेकिन इन पोषक तत्वों का फायदा आपको तब ही मिल सकता है, जब इसको पका कर न खाया जाये. शिमला मिर्च को पकाकर खाने से इसमें पाए जाने वाले सभी तत्व नष्ट हो सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

