कान में होती है खुजली तो नजरअंदाज ना करें, जानें इसकी वजह और इलाज का तरीका

Ear Itching Causes And Treatment : कान में खुजली (Ear Itching) के कई कारण हो सकते हैं. कान में खुजली कई बार गंभीर तो कई बार सामान्य कारणों से हो सकती है. लेकिन अधिकतर लोग कान में होने वाली इस खुजली को नजरअंदाज कर देते हैं जिसका कई बार गंभीर परिणाम हो सकता है. बता दें कि बार-बार या लगातार कान में खुजली से कभी-कभी कान से खून भी आ सकता हैं और कोई बड़ा इंफेक्‍शन भी हो सकता है जो बाद में चलकर कान को परमानेंट डैमेज कर सकता है. ऐसे में कान में खुजली के कारणों (Causes) और उपाय (Treatment) के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है.

इन वजहों से हो सकती है कान में खुजली

कान में इंफेक्शन

कभी-कभी कान में बैक्टीरिया जमा होने से इंफेक्शन हो जाता है और जिससे कान में खुजली हो सकती है. कई बार कान में पानी जाने से ऐसा होता है जो बाद में इंफेक्शन की वजह बन सकता है.

कान में गंदगी

कान में जमा होने वाली गंदगी की वजह से भी खुजली पैदा हो सकती है. इसे अधिक दिनों तक नजरअंदाज करने पर सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. ऐसे में कान की साफ-सफाई का खास ख्याल रखना जरूरी होता है.

फूड एलर्जी

कई बार फूड एलर्जी से भी कान में खुजली हो सकती है. कई लोगों को दूध, फिश, सोया, सेब, चेरी, कीवी व अन्य फ्रूट्स से भी एलर्जी हो सकती है. इसके लिए आप अपने डॉक्‍टर से संपर्क करें ऐसे फूड्स से दूरी रखें.

ड्राई ईयर

कभी-कभी कान के ड्राइनेस की वजह से इंफेक्शन हो सकता है और खुजली हो सकती है. ऐसे में इस समस्या से निजात पाने के लिए बेबी ऑयल या सरसों का तेल हल्‍का गुनगुना कर कान में डाल सकते हैं. इसके लिए डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं.

कान में खुजली होने पर करें ये काम

-ड्राई होने की वजह से अगर आपको कान में खुलजी हो रही है तो इस स्थिति में कान में ऑलिव ऑयल या फिर बेबी ऑयल की कुछ बूंदे डालें.

-खाने से एलर्जी के कारण अगर आपको कान में खुलजी है तो डॉक्टर से सलाह लें.

-कान में ईयरवैक्स बहुत अधिक जमा हो गया हो तो डॉक्टर की सलाह लें.

-संक्रमण हो तो डॉक्टर कुछ एंटीबैक्टीरियल दवाएं ले सकता है.

-एलर्जी राइनाइटिस के कारण कान में खुजली हो तो डॉक्टर एंटीहिस्टामाइन लेने की सलाह दे सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

