अगर कई बीमारियों से रहना है दूर, तो डाइट में शामिल करें सिर्फ 5 फल और सब्जियां

Five Fruits And Vegetable In Your Diet: हम अक्सर इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि हमें रोजाना अपनी डाइट में कितने तरह के फल या सब्जी (fruits and vegetables) को शामिल करना चाहिए. साथ ही, कौन-कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट में हो. अब इस बात का वैज्ञानिक जवाब मिल गया है. अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) के विशेषज्ञों ने अपने अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि सिर्फ पांच फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करके कई बीमारियों से बचा जा सकता है. इतना ही नहीं, इससे असमय मौत का जोखिम भी कम हो सकता है. यह अध्ययन सर्कुलेश (Circulation) जर्नल में प्रकाशित हुआ है. इस अध्ययन में पिछले 30 साल के दौरान 20 लाख लोगों की डाइट और हेल्थ के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. दुनिया भर के कई अध्ययनों से इस अध्ययन के लिए डाटा लिया गया था .

Evidence suggests that eating five servings of #fruits and #vegetables per day is associated with lower risks of many health conditions and even premature death, compared with eating two servings of fruits and vegetables per day. https://t.co/fvmvVaUXUT #HarvardHealth pic.twitter.com/zNeBI6fASB

