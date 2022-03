रात में प्रोसेस्ड फूड खाने से डायबिटीज के मरीजों को हार्ट डिजीज से मौत का रिस्क - स्टडी

Processed Food Risk for Heart Disease Death in Diabetics : डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए खाने की मात्रा और कैलोरी (Calories ) की तरह ही भोजन का समय भी काफी महत्वपूर्ण होता है. रिसर्चर्स का मानना है कि व्यक्ति के खाने का समय बायोलॉजिकल क्लाक (biological clock) के हिसाब से होना चाहिए. बायोलॉजिकल क्लॉक एक प्राकृतिक, आंतरिक प्रक्रिया है, जो सोने व जागने के सर्कल को कंट्रोल करती है और हर 24 घंटे में खुद को दोहराती है. शोध के अनुसार डायबिटीज पीड़ितों की सेहत को सुधारा जा सकता है, बशर्ते दिन के अलग-अलग समय में अलग-अलग खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए. चीन की हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी ( Harbin Medical University) के रिसर्चर्स ने दिल की बीमारियों के कारण मौत की आशंका को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य व पोषण परीक्षण सर्वेक्षण (National Health and Nutrition Testing Survey) से डायबिटीज पीड़ित 4642 लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण किया. इस दौरान उन्होंने पाया कि खान-पान के निर्धारित चक्र का अनुपालन करने वाले डायबिटीज के मरीजों में दिल की बीमारी से मौत की आशंका कम होती है.

इस स्टडी का निष्कर्ष ‘द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्राइनोलॉजी एंड मोटाबॉलिज्म (The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism)’ में प्रकाशित किया गया है.

क्या कहते हैं जानकार

हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी ( Harbin Medical University) के किंगराव सोंग (Qingrao Song) के अनुसार, स्टडी में हमने पाया कि सुबह में आलू, दोपहर में साबुत अनाज और शाम को साग, दूध और कम प्रसंस्करित खाना खाने से डायबिटीज के मरीजों की उम्र लंबी हो सकती है.’

उन्होंने आगे कहा, “डायबिटीज के लिए पोषण संबंधी दिशा-निर्देश (Nutritional guidelines) और हस्तक्षेप रणनीतियों (intervention strategies) को भविष्य में खाद्य पदार्थों के लिए इष्टतम खपत समय यानी ऑप्टिमल कंस्प्शन टाइम को एकीकृत करना चाहिए.”

स्टडी में क्या निकला

रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में पाया कि डायबिटीज वाले लोग जो सुबह आलू या स्टार्च वाली सब्जियां खाते हैं, दोपहर में साबुत अनाज और शाम को हरी सब्जियां और ब्रोकली और दूध जैसी डार्क सब्जियां खाते हैं, उनमें हार्ट डिजीज से मौत की आशंका कम होती है. वहीं जिन लोगों ने शाम को बहुत अधिक प्रोसेस्ड मीट खाया, उनमें हार्ट रोगों से मौत की आशंका अधिक थी.

