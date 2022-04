ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से घट सकती है आपकी सुनने की क्षमता!

Excessive use of earphones is Dangerous : आजकल के लाइफस्टाइल में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हम चाहे ट्रेन में सफर कर रहे हों, बस में या मेट्रो में. हमारी कोशिश रहती है कि सफर का सारा टाइम हम अपने मोबाइल पर कोई फिल्म या म्यूजिक सुनने में लगाएं या फिर यूट्यूब पर अलग-अलग तरह के वीडियो देखने में, ऐसे में किसी को कोई तकलीफ ना हो तो हम ईयरफोन लगाकर चुपचाप बैठ मोबाइल में खो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि ईयरफोन का इस्तेमाल हम केवल सफर के दौरान ही करते हैं. कई ये देखने में आया है कि हम घर में भी ईयरफोन लगाकर अपने लैपटॉप या मोबाइल में म्यूजिक सुनने या फिर कोई फिल्म या वेब सीरीज देखने में लगे रहते हैं. जानकार बताते हैं कि ज्यादा देर तक ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनने से आपके सुनने की क्षमता प्रभावित होती है.

हिंदुस्तान अखबार में छपी एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप ईयरफोन लगाकर घंटों म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि लंबे समय तक ईयरफोन का तेज म्यूजिक आपकी सुनने की क्षमता को घटा सकता है. डॉक्टरों के अनुसार, तेज में ईयरफोन पर गाना सुनने से आप कई समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं.

क्या कहते हैं जानकार

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एनएन माथुर के अनुसार, एक स्टडी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दो घंटे से ज्यादा टाइम तक 90 डेसिबल से ज्यादा आवाज में गाने सुनता है, तो वह बेहरेपन का शिकार हो सकता है. दरअसल, कानों की सुनने की क्षमता 90 डेसिबल होती है, जो लगातार गाने सुनने से समय के साथ 40 से 50 डेसिबल तक कम हो जाती है. इस वजह से व्यक्ति को दूर की आवाज सुनाई नहीं देती है.

ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुनने के खतरे

– तेज आवाज में गाने सुनने से ना केवल सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है. बल्कि कई मानसिक समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं.

– ईयरफोन के अधिक यूज से कानों में छन-छन की आवाज आना, चक्कर आना, नींद ना आना, सिर और कान में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं.

– ईयरफोन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से व्यक्ति के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है.

– ऑफिस या घर में गाने सुनते समय एक दूसरे के साथ अगर आप अपने ईयरफोन शेयर करते हैं तो ऐसा करने से बचें. ऐसा करने से आपके कान में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

क्या करना है सही

डॉक्टरों की सलाह कि ईयरफोन लगाकर कुछ भी सुनते समय गैजेट का वॉल्यूम लेवल 40 फीसदी तक ही रखें. ईयरफोन का यूज करते समय उस पर कई तरह के बैक्टीरिया जम हो जाते हैं. कान के भीतर के हिस्से में लगाते ही संक्रमण फैल सकता है. इसलिए रोजाना सुबह ईयरफोन को सैनिटाइजर से साफ करें.

