सेलरी (Celery) यानी अजमोद एक हरफनमौला इंग्रीडिएंट्स है जो एपियासी (Apiaceae) फैमिली से आता है. इसका इस्तेमाल अक्सर सलाद में और विभिन्न व्यंजनों को गार्निश करने में किया जाता है. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटैशियम के साथ ए, सी और के जैसे विटामिन होते हैं, इसलिए अजमोद का जूस लो शुगर (low in sugar) और फाइबर में रिच (Rich in fiber) होने की वजह से सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बताया जाता है. हालांकि सेलरी एक हेल्दी और पौष्टिक सब्जी के रूप में जानी जाती है. लेकिन इसके साथ ही यह वजन घटाने, बालों को सेहतमंद रखने जैसे काम भी बखूबी करती है.सेलरी जूस रोजाना पीने से शरीर को डिटॉक्स करने और हाइड्रेटेड रहने में मदद मिलती है. आइए यहां हम इसके सेहतमंदी से भरपूर गुणों के बारे में जानते हैं.सेलरी का जूस गुडनाइट स्लीप के लिए बेहतरीन माना जाता है. खासकर तब जब आप लंबे वक्त से नींद न आने की बीमारी से परेशान चल रहे हों. इसे पीने से अनिद्रा यानी इनसोमेनिया (Insomnia) से निजात मिलती है. इसमें मौजूद मैग्नीशियम और एसेंशियल ऑयल (essential oils) इसे अच्छी नींद लाने के लिए असरदार बनाते हैं.सेलरी का जूस यानी अजमोद का रस शरीर से सूजन (Inflammation ) को कम करने में मदद करता है. यह कैफिक एसिड, पी- क्यूमैरिक एसिड और फेरुलिक एसिड जैसे एंटीऑक्सिडेंट का खजाना है जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं.सेलरी का जूस फोलेट, विटामिन ए,बी,सी,के- जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है. जो त्वचा को सेहतमंद, बेदाग और साफ रखने में मदद करते हैं. सेलरी जूस त्वचा को पोषण देता है और त्वचा को चमकदार बनाता है.सेलरी के जूस के लो शुगर (low in sugar) और फाइबर से भरपूर होने की वजह से यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है जो मोटापा घटाने की कोशिश में लगे हैं. इस वजह से भी इसे वेट-वॉचर्स के लिए बेस्ट ड्रिंक माना जाता है. इसका जूस पीने से पेट भरा-भरा सा लगता है और पेट भरे होने का यही एहसास आपको अधिक खाने से रोकता है.सेलरी या अजमोद का जूस रोजाना पीने से बाल सेहतमंद और मजबूत रहते हैं. इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है. इससे बालों की गुणवत्ता में सुधार आता है और यह उनमें रूखापन रोकने में भी प्रभावी होता है. अजमोद के रस में विटामिन ए की मौजूदगी रूसी के इलाज में कारगर है. इसके साथ ही यह बालों की जड़ों को पोषण देता है.