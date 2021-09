हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इन चीजों को करें डाइट में शामिल

Foods To Control Hypertension: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक विश्व में 1.13 अरब लोग हापरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure or hypertension) के शिकार हैं. खराब लाइफस्टाइल की वजह से पिछले तीन दशकों में हाइपरटेंशन के मामलों में दोगुना वृद्धि हुई है. डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 70 करोड़ लोग आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं कराते. इन लोगों में भारत के ज्यादातर लोग शामिल हैं. एचटी की ख़बर के मुताबिक भारत में 30 प्रतिशत लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं. हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है. हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब खून की नलियों में फैट बाधा पैदा करने लगता है, जिससे पूरे शरीर में खून नहीं पहुंचता और यह दिल (Heart) पर जोर से दबाव डालने लगता है. गलत खान-पान, मोटापा, शरीर में चर्बी जमा हो जाना, डायबिटीज, किडनी का खराब होना आदि वजहों से हाई ब्लड प्रेशर होता है. इसके लिए सबसे ज्यादा खान-पान जिम्मेदार है. हरी-पत्तीदार सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स जैसी संतुलित डाइट की जगह जब जंक फूड का सेवन ज्यादा किया जाने लगता है तब हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती. इसलिए जरूरी है कि डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर और कम फैट वाले फूड्स को शामिल करें.

ये भी पढ़ेंः अल्‍जाइमर की सटीक भविष्‍यवाणी करेगा डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल

हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने वाले फूड्स

सिट्रस फ्रूट्स

संतरे, मौसमी, नींबू इत्यादि को सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है. इन फलों में कैलोरी बहुत कम होती है और सोडियम नहीं होता. ये फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जिसके कारण आपका दिल स्वस्थ रहता है और हाई बल्ड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है. सोडियम नहीं होने के कारण ब्लड सेल्स में प्रेशर कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है.

कद्दू, चिया और अलसी के बीज

कद्दू के बीज, चिया और अलसी के बीज में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं. इन्हें खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है. इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम, आर्जिनिन और एमिनो एसिड पाया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर रिलेक्स रहता है. एमिनो एसिड खून की वाहिकाओं को स्मूथ रखता है.

ये भी पढ़ेंः आपकी ‘न’ कहीं बच्चों को जिद्दी न बना दें, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

पालक और गोभी

पालक और गोभी में एंटीऑक्सीडेंट, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है जो मेटाबोलिज्म की प्रक्रिया को संतुलित करता है. हाई ब्लड प्रेशर में पालक और गोभी बहुत फायदेमंद है.

बीन्स और दाल

दालें और बीन्स फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम का भंडार हैं. कई शोधों में यह पाया गया कि ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने में बीन्स और दाल अच्छा काम करती हैं.

ब्ल्यूबेरी, स्ट्रॉबेरी और जामुन

ब्ल्यूबेरी, स्ट्रॉबेरी अपने देश में कम होती हैं लेकिन इसकी जगह जामुन अच्छी बेरी के रूप में मशहूर है. जामुन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं. जामुन में मौजूद एंथोसायनिन एंटीऑक्सिडेंट ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाते हैं. जामुन खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है.