खाते ही पेट फूलने की समस्या से रहते हैं परेशान, ये फूड्स हो सकते हैं इसका कारण

Foods which causes Bloating: कुछ लोग ब्लोटिंग (Bloating) की समस्या से अक्सर परेशान रहते हैं. ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट और आंतों में गैस बनना. ब्लोटिंग होने से पेट फूला हुआ रहता है. यह किसी बीमारी के कारण नहीं होता है, बल्कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के सेवन, अधिक भोजन करने, पीरियड्स, कब्ज आदि के कारण भी हो सकता है. आजकल की जीवनशैली, खानपान की आदतें, बैठे रहने, पेट में गैस बनने, पाचनतंत्र का सही से काम ना करने से भी ब्लोटिंग की परेशानी बढ़ जाती है. ब्लोटिंग होने पर पेट भरा और फूला हुआ, भूख ना लगने की समस्या हो सकती है. बार-बार ब्लोटिंग की समस्या से पेट दर्द, बेचैनी, गैस होने, डकार आने से भी आप परेशान रह सकते हैं. कई बार कुछ फूड्स भी ब्लोटिंग की समस्या (which foods causes bloating) को बढ़ा देते हैं.

फूड्स जो बढ़ाते हैं ब्लोटिंग की समस्या

ब्रोकली, फूलगोभी का सेवन कम करें, क्योंकि इससे भी ब्लोटिंग की समस्या होती है. ये सब्जी जल्दी नहीं पचते हैं. जिन लोगों की पाचनशक्ति कमजोर होती है, उन्हें ये सब्जियां पचाने में अधिक समय लग सकता है, जिससे पेट फूल जाता है.

यदि आप अधिक तली-भुनी चीजों, जंक फूड्स, पैक्ड फूड्स या फिर बाहर का खाना, सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का लगातार सेवन करेंगे, तो पूट फूलने की समस्या अधिक होगी. ऐसी चीजें हेवी होती हैं, जो पेट में जाकर गैस, जलन पैदा करती हैं.

यदि आपको पहले से ही ब्लोटिंग की समस्या है, तो सेब का सेवन अधिक ना करें. सेब सेहत के लिए एक हेल्दी फल होता है, लेकिन इसमें मौजूद फ्रुक्टोज, फाइबर पेट में गैस, सूजन बढ़ाते हैं.

लहसुन सेहत के लिए बेहद हेल्दी हर्ब या मसाला है. अक्सर लोग खाली पेट लहसुन खाते हैं, पर आपको गैस बनने या पेट फूलने की समस्या रहती है, तो लहसुन ना खाएं. इसमें मौजूद फ्रुक्टेन ब्लोटिंग, गैसे को बढ़ाता है.

फलियां जैसे बींस, लेंटिल्स के अधिक सेवन से भी ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या हो सकती है. इनमें फाइबर अधिक होता है, जो ब्लोटिंग का कारण बनता है. हालांकि, इन प्लांट बेस्ड फूड्स में सैचुरेटेड फैट और सोडियम की मात्रा काफी कम होती है और ये कई न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं. यदि आप फलियों के सेहत लाभ पाना चाहते हैं, तो एक बार में ही बहुत अधिक बींस, लेंटिल्स का सेवन ना करें. फाइबर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सुचारू रूप से अपना काम करने में मदद करता है. आपको देर तक पेट भरे होने का अहसास कराता है, जिससे आप अधिक खाने से बचे रहते हैं. ऐसे में अधिक गैस या ब्लोटिंग की समस्या से बचना चाहते हैं, तो फाइबर इनटेक को धीरे-धीरे बढ़ाएं.

