ऑक्सीजन सिलेंडर को ज्यादा दिनों तक चलाने के लिए इन बातों का रखें ख्याल

ऑक्सीजन फेस मास्क को चेहरे पर अच्छे से फिट करें

अपना ऑक्सीजन लेवल अच्छा रखने के लिए ये करें

कोरोना के मामले हर रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं (Corona cases are increasing everyday) हाल ये है कि अस्पतालों में बेड नहीं हैं. जिसके चलते लोग गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों का इलाज (Treatment of critically ill patients) भी घर में ही करने को मजबूर हैं. उस पर ऑक्सीजन की कमी ने लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है. देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी (Oxygen deficiency in hospitals) देखी जा रही है. ऐसे में बस एक ये उपाय है कि ऑक्सीजन को किसी तरह से बचाया जा सके. इसको बचाने के लिए कुछ टिप्स एमबीबीएस, एमडी, डॉक्टर कामना कक्कड़ ने अपने ट्विटर हेंडल के ज़रिये दिए हैं. आप भी जानें.डॉक्टर कामना कक्कड़ के अनुसार इस बात का ध्यान रखें किऑक्सीजन लेवल 88 से 92 के बीच रखा जाये. इसके साथ ही फिंगर पल्स रेट को 100% रखने के लिए बिल्कुल परेशान न हों. इससे ऑक्सीजन सिलेंडर लंबा चलेगा.मरीज़ का ऑक्सीजन फेस मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से फिट रहे इस बात का भी ध्यान रखें. मास्क नाक या गाल पर बिल्कुल लूज़ न हो. उसी मास्क का इस्तेमाल करें जो मरीज़ के चेहरे पर अच्छी तरह से फिट हो सके. मास्क नाक पर सील हो जाए इसके लिए नाक के पास लगी मेटल क्लिप को दबा दें. डोरी को भी अच्छी तरह से बांधे जिससे गाल की ओर से भी स्पेस न बचने पाए. इससे भी ऑक्सीजन सिलेंडर लंबा चल सकेगा.इसके साथ ही खतरे के इन संकेतों पर भी आपको निगाह रखने की ज़रूरत होगी, जिससे आपको पता चल सकेगा कि मरीज़ खतरे में है और फ़ौरन अस्पताल जाने की ज़रूरत है. ऑक्सीजन दिए जाने के बावजूद अगर मरीज़ को दिक्कत हो रही है, होंठ और जीभ काले पड़ रहे हैं, मरीज को बेहोशी छा रही है या मरीज को कुछ भी खाने-पीने में दिक्कत आ रही है.डॉक्टर कामना कक्कड़ ऑक्सीजन लेवल बेहतर रखने का तरीका भी शेयर किया है. उनके अनुसार कोरोना के इस दौर में अपना ऑक्सीजन लेवल बेहतर रखने के लिए आपको प्रोन पोजीशनिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. सबसे पहले नाश्ता करिए फिर पीठ के बल 2 घंटे तक लेटे रहिये. फिर उसके बाद 2 घंटे तक पेट के बल लेटिये. अगर आप बीच में थक जाते हैं तो करवट लेकर लेट जायें. इसके बाद लंच करें और इसी प्रक्रिया को दोहराएं. आप जितना पेट के बल लेटेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा.