शरीर में ज़िंक की ज़रूरत के लिए डाइट में शामिल करें ये किफायती चीजें

अंडे की जर्दी

शरीर को बाकी पोषक तत्वों की तरह ज़िंक यानी जस्ता की जरूरत भी होती है. जानकारी के अनुसार पुरुषों को लगभग 11 मिलीग्राम और महिलाओं को 8 मिलीग्राम जिंक की जरूरत रोज़ाना होती (Zinc is needed every day) है. शरीर में इसकी कमी से भूख कम लगना, वजन घटना, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, बाल झड़ना और घाव का धीमे भरना जैसी कई दिक्कतें हो सकती है. इन दिक्कतों से बचने के लिए (To avoid these problems) आपको डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है जो शरीर में ज़िंक की कमी को पूरा कर सकें. वैसे तो ज़िंक की अच्छी मात्रा काजू, ओट्स, रेड मीट, सीप और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसी चीजों में भी काफी होती है लेकिन अगर आप ज़िंक की कमी को पूरा करने के लिए (To fill this shortage of zinc) किफायती चीज़ों का सहारा लेना चाहते हैं, तो आइये जानते हैं उन चीजों के बारे में.कद्दू के बीज ज़िंक का बेहतर और किफायती स्रोत हैं. इन बीजों के सेवन से ज़िंक के साथ ही आपको मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फोलेट और बीटा-कैरोटीन जैसे पोषक तत्व भी मिल जायेंगे.दालों के सेवन से भी आपके शरीर में ज़िंक की जरूरत पूरी हो सकती है. इसके साथ ही ये आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स जैसे पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करेंगी.बेहद किफायती दामों पर मिलने वाली मूंगफली भी जिंक का बेहद अच्छा स्रोत है. इसके सेवन से जहां शरीर में ज़िंक की कमी पूरी होती है तो साथ ही आयरन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फोलिक एसिड और फाइबर जैसे पोषक तत्व भी शरीर को मिलते हैं.ज़िंक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप तिल का सेवन भी कर सकते हैं. ज़िंक के साथ ही ये आपके शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई और पोषक तत्वों की ज़रूरत को भी पूरा करेगा.अंडे की जर्दी यानी पीला भाग भी आप ज़िंक की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके साथ ही ये आपके शरीर में कैल्शियम, थाइमिन, विटमिन बी6, फोलेट, विटमिन बी12, आयरन, फास्फोरस और पैंथोनिक एसिड जैसे पोषक तत्वों की कमी भी पूरी करेगा.लहसुन के सेवन से भी आपको काफी मात्रा में जिंक मिल सकता है. इतना ही नहीं लहसुन की एक कली रोज़ाना खाने से आपको ज़िंक के साथ विटामिन ए, बी और सी, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व भी मिल जायेंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)