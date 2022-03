कॉफी के शौकीनों के लिए खुशखबरी! रोजाना कॉफी पीने से दिल को हो सकता है फायदा

Daily Coffee can benefit the Heart : एक हालिया स्टडी में ये बात सामने आई है कि दिन में दो से तीन कप कॉफी (Coffee) पीना दिल के लिए लाभकारी होता है. अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी (American college of cardiology) के 71वें वार्षिक वैज्ञानिक सत्र (scientific session) में प्रस्तुत इस स्टडी में कहा गया है कि ये बात उन दोनों तरह के लोगों पर सही साबित होती है, जो हार्ट संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं. रिसर्चर्स के अनुसार, इस स्टडी में हार्ट संबंधी रोगों और मौत का कॉफी से संबंध पता लगाया गया है. स्टडी से पता चला कि कॉफी हार्ट रोग से बंधी नहीं है, बल्कि ये हार्ट की रक्षा करने का काम करती है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बेकर हार्ट इंस्टीट्यूट (Baker Heart Institute) में एमडी और इस स्टडी के वरिष्ठ लेखक पीटर एम किस्टलर (Peter M. Kistler) के अनुसार, चूंकि कॉफी हार्ट की गति को तेज कर देती है, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि इससे हार्ट संबधी समस्याएं हो सकती हैं. यहीं से कॉफी के सेवन को रोकने के लिए मेडिकल एडवाइज दी जाने लगती है, लेकिन हमारा डाटा कॉफी पीने से निराश नहीं करता है.

पीटर एम किस्टलर का कहना है क हमारा डाटा बताता है कि हार्ट संबधी बीमारी वाले और बिना बीमारी वाले दोनों तरह के लोग इसे अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं. हमने पाया कि या तो कॉफी लाभ देती है या तटस्थ परिणाम देती है. मतलब या तो ये दिल को लाभ पहुंचाएगी और यदि ऐसा नहीं करेगी तो भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी.

हेल्दी लोगों पर असर

पहले स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने 3 लाख 82 हजार 535 व्यक्तियों के डाटा की जांच की, जिन्हें हार्ट रोग नहीं था. इन प्रतिभागियों की औसत आयु 57 वर्ष थी और इनमें आधी महिलाएं थीं. रिसर्चर्स ने पाया कि सामान्य तौर पर एक दिन में दो से तीन कप कॉफी पीने से सबसे अधिक लाभ होता है, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट स्पीड रुकने या किसी भी वजह से मौत के जोखिम को 10-15 प्रतिशत कम करता है. रिसर्चर्स ने पाया कि जिन्होंने रोजाना एक कप कॉफी का सेवन किया उनमें स्ट्रोक या हार्ट संबंधी मृत्यु का खतरा सबसे कम हो या.

