Pregnant Women Should Keep These Things In Mind While Fasting: हरियाली तीज सुहागिन औरतों के लिए खास त्‍योहार होता है जिसमें महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं. ऐसे में कई महिलाएं हैं जो प्रेग्‍नेंसी के दौरान भी व्रत का पालन करती हैं. ऐसे में डॉक्‍टरों की सलाह है कि जो महिलाएं प्रेग्‍नेंसी (Pregnancy) प्रक्रिया में हैं उन्‍हें व्रत (Fasting) के दौरान कुछ सेहत (Health) से जुड़ी बातों को मानना जरूरी होता है. जिनमें से एक है खुद को दिनभर हाइड्रेट रखना. ऐसे में महिलाओं को निर्जला व्रत रखने की मनाही होती है. अगर वे गर्भावस्‍था के दौरान निर्जला उपवास करें तो यह मां और पेट में पल रहे बच्‍चे दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को किन बातों को ध्‍यान में रखना बहुत जरूरी है.

1.निर्जला व्रत से बचें

प्रेग्नेंट महिलाओं को भूलकर भी निर्जला या भूखे पेट व्रत नही रखना चाहिए. अगर आप भूखे प्‍यासे रहेंगी तो शिशु की सेहत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है.

2.बॉडी हाइड्रेट रखें

गर्भवती महिलाओं को व्रत के दौरान खूब सारा फल और पानी आदि पीना चाहिए. हर कुछ देर पर कुछ कुछ खाते रहना बहुत ही जरूरी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहे.

3.ड्राई फ्रूट्स लें

शरीर को पोषण को बैलेंस रखने के लिए गर्भवती महिलाएं स्‍नैक्‍स के रूप में बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते रहें तो उन्‍हें परेशानी नही आएगी. अधिक मात्रा में इसका सेवन भी तबियत खराब कर सकता है.

4.चाय की जगह दूध या छाछ

कई महिलाएं व्रत के दौरान चाय या कॉफी पीना पसंद करती हैं लेकिन इससे पेट में जलन जैसी समस्या हो सकती है. इसके बदले बेहतर होगा कि आप छाछ, दही या दूध लें.

5.डॉक्‍टर से लें सलाह

अगर आपको कोई कॉप्‍लेक्‍शन है या किसी तरह की समस्‍या रहती है तो व्रत से पहले अपने डॉक्‍टर से संपर्क करें और उसकी सलाह लें.

6.मूवमेंट पर रखें ध्‍यान

व्रत के दौरान पेट में शिशु के मूवमेंट पर ध्‍यान रखें. अगर आपको किसी भी तरह की समस्‍या लग रही है या बच्‍चा मूव नहीं कर रहा है तो तुरंत डॉक्‍टर से संपर्क करें.

7.अधिक देर तक ना बैठें

अगर आपको पूजा के दौरान ज्यादा देर तक बैठना पड़े तो यह आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है. ऐसे में नीच बैठने की जगह स्‍टूल या चेयर पर बैठें. हो सके तो बीच बीच में खड़ा हों और चहलकदमी कर लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)