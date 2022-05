Heat Waves Can Be Dangerous For Health: गर्मी अपने चरम पर है. भारत के कई राज्‍यों में लू चलने की वजह से स्‍कूल आदि को बंद कर दिया गया है. मौसम विभाग लगातार चल रही लू से बचने के लिए कई तरह से अलर्ट जारी कर रही है और दिन के समय कम से कम बाहर निकलने की सलाह दे रही है. डब्‍ल्‍यूएचओ के मुताबिक, लू लगना (Heat Waves) एक गंभीर स्थिति है और इसका समय पर इलाज न हो पाने के कारण इंसान जान से हाथ धो सकता है. ऐसे में लू से बचाव और उसके लक्षण को जानना बहुत जरूरी है. दरअसल, जब किसी मैदानी इलाके का तापमान 40 डिग्री पार कर जाता है, तटीय इलाके का तापमान 37 डिग्री या पहाड़ी इलाके का तामपान 30 डिग्री पार कर जाता है, तब ऐसे हालात में चलने वाली गर्म हवाओं को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय लू घोषित करती है. हालांकि, सामान्‍य तापमान से डिपार्चर के आधार पर लू घोषित करने के लिए कई अन्‍य मानदंडों का भी इस्‍तेमाल किया जाता है.

लू लगने के लक्षण

अगर कोई इंसान देर तक गर्मी या धूप में रहे और उसके बाद शरीर का तापमान 101 डिग्री फारेनहाइट या उससे ऊपर जाता है तो ये लू लगने का लक्षण हो सकता है. लू लगने पर मरीज को बहुत अधिक प्‍यास लगती है, मतली और उल्टी हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द व चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, त्वचा पीली या ठंडी पड़ जाना जैसे लक्षण नजर आते हैं.

लू लगने पर क्‍या करें

लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाना चाहिए और शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां लगाना चाहिए. बेहतर होगा कि मरीज को कूलर या एसी में लिटाएं और अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं.

लू से इस तरह बचें

– घर के उस जगह पर रहे जहां छाया हो और धूप या रौशनी कम हो.

-अगर बाहर जाना हो तो छाता, टोपी व गीले तौलिए का इस्तेमाल करें.

-जहां तक हो सके पतले व हल्के रंगों वाले कपड़े पहनें.

-दिनभर खूब पानी पिएं. इसके अलावा, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, जूस आदि पियें.

-दोपहर 11 से 3 बजे तक धूप में न निकलें.

-काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े ना पहनें.

-अगर किसी तरह की दवा चल रही है तो डॉक्‍टर से जरूर सलाह लें.

