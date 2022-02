When Not to Use Microwave: माइक्रोवेव में इन चीजों को गर्म करने से बचें, हो सकता है सेहत को नुकसान

When Not to Use Microwave: माइक्रोवेव का इस्तेमाल आजकल काफी आम हो गया है. कुकिंग के शौकीन टेस्टी डिश बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन (Microwave Oven) का उपयोग करते हैं. व्यस्त दिनचर्या के चलते कुछ लोग खाना (Food) गर्म करने के लिए माइक्रोवेव को ही प्राथमिकता देते हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि माइक्रोवेव ने लोगों की डाइट (Diet) को न सिर्फ टेस्टी बनाया है बल्कि खाने से जुड़ी उनकी कई मुश्किलों को भी आसान कर दिया है. बावजूद इसके आज भी कई लोग माइक्रोवेव के कुछ नुकसानों से अंजान हैं.

जी हां, एक तरफ माइक्रोवेव आपके काम को आसान बनाता है. वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजों को माइक्रोवेव में गर्म करने से आपकी बॉडी को कई परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं. आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ऐसी ही कुछ चीजें, जिन्हें भूलकर भी माइक्रोवेव में गर्म करने की गलती नहीं करनी चाहिए.

माइक्रोवेव में चिकन गर्म करने से बचें

माइक्रोवेव में चिकन या चिकन की कोई भी डिश गर्म करने से प्रोटीन सहित उसमें मौजूद कई पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं. साथ ही इससे आपको पेट दर्द और दस्त की परेशानी भी हो सकती है.

अंडा न गर्म करें

उबला अंडा सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. कुछ लोग जल्दी के कारण माइक्रोवेव में अंडा गर्म करने लगते हैं. लेकिन ऐसा करने से अंडे में मौजूद पोषक तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं. साथ ही माइक्रोवेव का तापमान अधिक होने के कारण अंडा फूटने का भी डर रहता है.

बिल्कुल न गर्म करें तेल

माइक्रोवेव में तेल गर्म करना काफी हानिकारक साबित हो सकता है. ओवन में तेल गर्म करने से न सिर्फ इसमें मौजूद फैट खत्म हो जाता है बल्कि यह बैड फैट में तब्दील हो जाता है. जो कि आपकी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है.

मशरूम गर्म करने से बचें

अमूमन सब्जियों को पोषण का खजाना कहा जाता है. मशरूम का नाम भी इन्ही में से एक है. मशरूम की डिश टेस्टी होने के साथ-साथ काफी हेल्दी भी होती है. लेकिन माइक्रोवेव में मशरूम गर्म करने से इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और साथ ही आपका डाइजेशन खराब होने की आशंका भी बढ़ जाती है.

चावल न गर्म करें

खाना गर्म करते समय कई बार हम जल्दी के कारण सभी पकवानों के साथ चावल भी माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रख देते हैं. हालांकि ओवन में चावल गर्म करने से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है. दरअसल माइक्रोवेव के तेज तापमान में बेसिल्स नामक बैक्टीरिया खत्म हो जाता है. जिसके चलते दस्त और पाचन तंत्र खराब होने जैसी समस्या सामने आ सकती है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Eat healthy, Health, Lifestyle