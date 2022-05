बार-बार आता है चक्कर? इन 4 हेल्दी उपायों को आजमाकर पाएं इस समस्या से छुटकारा

Remedies to get rid of Dizziness: अधिकतर लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है. कई बार नीचे देर तक बैठकर अचानक उठने से भी चक्कर आने लगता है. हालांकि, लगातार चक्कर आना भी ठीक नहीं होता है. कई बार शरीर में खून की कमी, एनीमिया या अन्य किसी अन्य शारीरिक समस्या से तेज चक्कर आ सकता है. इसकी वजह से व्यक्ति कहीं भी अचानक उठते ही गिर सकता है. गर्मी में धूप में देर तक घूमने, शरीर में पानी की कमी होने से भी आपको चक्कर (dizziness) जैसा महसूस हो सकता है. जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत कम या ज्यादा होता है, मॉर्निंग सिकनेस, डायबिटीज की समस्या होती है, उनमें भी चक्कर या वर्टिगो (Vertigo) की समस्या हो सकती है. यदि आपको बहुत अधिक चक्कर आए और उल्टी भी हो, तो बिना देर किए डॉक्टर से जरूर मिलें. चक्कर आने की समस्या को दूर करने के कुछ उपायों को भी आजमाकर देख सकते हैं.

चक्कर आने की समस्या को दूर करने वाले उपाय

पुदीने का तेल दूर करे चक्कर आने की समस्या

कुछ एसेंशियल ऑयल के इस्तेमाल से चक्कर आने की समस्या को दूर किया जा सकता है. इसके लिए आप पुदीने का तेल दो से तीन बूंद और एक छोटा चम्मच बादाम का तेल लें. इन्हें मिक्स कर लें और इसे माथे और गर्दन के पीछे अच्छी तरह से लगा लें. पुदीने के तेल से उल्टी, चक्कर आने, सिर दर्द जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है. चक्कर या वर्टिगो के लक्षणों को कम करता है.

तलवों पर लगाएं अदरक का तेल

अदरक का तेल भी चक्कर आने की समस्या को ठीक कर सकता है. दो से तीन बूंद यह तेल लेकर गर्दन के पीछे, कान के पीछे और पैरों के तलवों के नीचे लगाएं. जब आपको चक्कर आए इस एसेंशियल ऑयल को जरूर इन जगहों पर लगाएं. अदरक में जी मिचलाने को रोकने वाले तत्व मौजूद होते हैं. इससे उल्टी, चक्कर आना, वर्टिगो आदि को दूर किया जा सकता है. आप अदरक का छोटा टुकड़ा भी चबाकर खा सकते हैं. जैसे ही चक्कर जैसा महसूस हो, तो अदरक वाली चाय पी लें.

फलों का जूस चक्कर आने की समस्या करे दूर

कुछ फलों का जूस पीकर भी चक्कर आने की समस्या को कम कर सकते हैं. आप नींबू, अनानास, गाजर, संतरा, अदरक आदि का जूस पिएं. दिन में एक बार आप ये सभी जूस पिएं. नींबू का जूस बनाने के लिए आप एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाएं. इसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च पाउडर डालकर पी जाएं. दो बड़े चम्मच अदरक का रस निकालें. इसे एक कप पानी में मिलाएं. चाहें तो शहद भी स्वाद के लिए थोड़ा सा मिला सकते हैं. इन सभी जूस को कुछ दिन पीने से चक्कर या वर्टिगो की समस्या दूर हो जाएगी. गाजर, अनानास, संतरा शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं. चक्कर आने के लक्षणों को कम करते हैं. नींबू में जी मिचलाने की समस्या को कम करने वाले तत्व होते हैं, जिससे उल्टी नहीं होती है.

हेल्दी डाइट लें

हेल्दी डाइट लें. आप जो भी खाएं, उसमें पोषक तत्व भरपूर हों, ताकि शरीर में आयरन, खून, हीमोग्लोबिन आदि की कमी ना हो. हेल्दी खानपान से शरीर और दिमाग सही तरीके से कार्य करते हैं. शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से बनी रहे. इसके लिए पानी भरपूर पिएं. इससे शरीर के सभी फ्लूइड का प्रवाह आसानी से होता रहेगा, जिससे किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं होगा. ब्लॉकेज के कारण भी वर्टिगो, चक्कर आने की समस्या होती है. हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन बी3, नियासिन, पोटैशियम, व्हाइट ब्रेड की जगह साबुत अनाज से बने ब्रेड, सब्जियों का जूस आदि खाएं-पिएं.

