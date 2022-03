Heartburn in Pregnancy: प्रेग्नेंसी में सीने में जलन की समस्या को दूर करेंगे ये ईजी टिप्स

Remedies to get rid of Heartburn in pregnancy: प्रेग्नेंसी में अक्सर कुछ महिलाओं को सीने में जलन की समस्या परेशान करती है. इस दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं. इससे भी उल्टी, मतली, सीने में जलन (Heartburn), गैस, थकान, सिरदर्द आदि शारीरिक समस्याओं से गर्भवास्था (pregnancy) में महिलाएं को दो-चार होना पड़ता है. अपच, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण भी सीने में जलन हो सकती है. हालांकि, ये समस्याएं प्रेग्नेंसी में नजर आने वाली बहुत कॉमन परेशानियां हैं, जिसका इलाज आप घर पर भी नेचुरल तरीके से कर सकती हैं. कई बार भूखे रहने, भोजन ना पचने से भी गैस, जलन की समस्या हो जाती है. प्रेग्नेंसी में आपको भी हो रही है हार्टबर्न (Tips to reduce Heartburn in pregnancy), जलन, गैस की समस्या, तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे.

प्रेग्नेंसी में सीने में जलन दूर करने के उपाय

आप यदि बहुत हेवी मील या तेल-मसालेदार चीजों का सेवन करती हैं, तो ऐसा ना करें. गर्भवास्था के दिनों में सुपाच्य और सादा भोजन करें. कम अंतराल में थोड़ा-थोड़ा 4-5 बार खाएं, ताकि भोजन को सही से पचने का समय मिले. खाना को अच्छी तरह से चबाकर खाएं.

खाना खाने के बीच-बीच में पानी ना पिएं. इससे भी सीन में जलन (Heartburn in pregnancy) हो सकता है.

कुछ लोग खाते ही टहलने या सोने चले जाते हैं. ऐसा ना करें, थोड़ी देर के बाद टहलने जाएं. यदि आप खाते ही बिस्तर पर सो जाएंगी, तो इससे भोजन में मौजूद एसिड फूड पाइप में पहुंच सकता है, जिससे सीने में जलन होने लगता है.

यदि आप गर्भवती हैं, तो ऊंचा तकिया लगाकर सोएं, ताकि भोजन करने के बाद पेट में बनने वाला एसिड फूड पाइप की तरफ ना आ पाए. आपका गर्दन से ऊपर का भाग जितना ऊंचा रहेगा, गैस फूड पाइप में आसानी से नहीं पहुंचेगा, जिससे सीने में जलन होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी.

यदि आप स्मोकिंग और एल्कोहल का सेवन करती हैं, तो प्रेग्नेंसी में इन आदतों को पूरी तरह से छोड़ दें वरना सीने में जलन, गैस बनने के साथ ही आपके शिशु को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

इन उपायों को आजमाने के बाद भी आपको गैस, सीने में जलन की समस्या बनी रहती है, तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं. गैस, जलन को दूर करने के लिए खुद से कोई भी दवा ना खाएं.

