Problem of Irregular Periods: अनियमित पीरियड्स से हैं परेशान, दूर करेंगे ये घरेलू उपाय

Home Remedies for Irregular Periods: इर्रेगुलर पीरियड्स या अनियमित माहवारी (Irregular Periods) से अक्सर कुछ महिलाएं और टीन एजर्स लड़कियां परेशान रहती हैं. किसी-किसी महिला को दो महीने पीरियड (Periods) मिस हो जाते हैं. यदि महिला शादीशुदा हो, तो उसे इस बात की चिंता हो जाती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट (Pregnant) तो नहीं हो गई. कई कारणों से पीरियड्स इर्रेगुलर (Causes of Irregular Periods) हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस, थायरॉएड, संतुलित और पौष्टिक आहार ना लेना, वजन कम होना या बढ़ना, गर्भनिरोधक गोलियों का अधिक सेवन करना आदि. यह समस्या (problem of Irregular Periods) बेहद कॉमन है, लेकिन यदि बार-बार पीरियड्स सही समय पर ना आए, दो से तीन महीने रुक जाए, तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं. आप कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर भी अनियमित माहवारी (Irregular menstruation Remedies) की समस्या को दूर कर सकती हैं.

इर्रेगुलर पीरियड्स के लक्षण

अधिक थकान महसूस हो सकता है.

कब्ज की समस्या हो सकती है.

आपको भूख जल्दी नहीं ललेगी.

पेट, कमर, ब्रेस्ट में दर्द रह सकता है.

पेट के नीचे वाले हिस्से या यूटरस के पास दर्द हो सकता है.

इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने के उपाय

आपको यदि पीरियड्स बार-बार देर से होता है या फिर दो महीने नहीं होता है, तो एक्सरसाइज, योग करना शुरू कर दें.

कई बार अधिक वजन होने से भी पीरियड्स में समस्याएं आने लगती हैं. अपने वजन पर कंट्रोल रखें. वजन घटाने के लिए कुछ वेट लॉस डाइट फॉलो करें.

हेल्दी डाइट लें, जिसमें अनाज, फल, सब्जियां, फलियां, दूध, दूध से बने खाद्य पदार्थ शामिल हों.

अदरक वाली चाय पीने से भी पीरियड्स रेगुलर होती है. कुछ दिन अदरक वाली चाय पीकर जरूर देखें, पीरियड्स की डेट कभी आगे नहीं होगी.

तुलसी की पत्तियों को चबाने से भी मासिक धर्म नियमित रूप से होने लगता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, जो पीरियड्स के साथ ही कई अन्य समस्याओं को भी दूर करते हैं.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Health, Health tips, Lifestyle