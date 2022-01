कैसे शुरू करनी चाहिए रनिंग? रनर के लिए क्या है हेल्दी डाइट प्लान, एक्सपर्ट से जानें

What is a healthy diet plan for runners: धावक यानी रनर (Runner) बनने के लिए सही तरीके से प्रैक्टिस करना और सही डाइट लेना बहुज जरूरी है. किसी सफल धावक की उपलब्धि व्यक्तिगत प्रयासों के साथ ही एक टीम के संयुक्त प्रयास का नतीजा होती है. कोई व्यक्तिगत प्रयास से पेशेवर धावक बन सकता है, लेकिन अकेले दम पर वह शायद ही पूरी क्षमता हासिल कर सके. दैनिक भास्कर अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से लिखा है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धावक की अपनी टीम होती है, जो उसके शरीर के साथ दिमाग को भी श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार करने में मदद करती है. इसमें फिजिकल थेरेपिस्ट, मनोचिकित्सक, कोच, न्यूट्रीशन एक्सपर्ट और डॉक्टर शामिल हैं.

एटलांटा ट्रैक क्लब (Atlanta track club) की कोच और 2008 की ओलंपियन एमी योडर बेगले (Amy Yoder Begley) सलाह देती हैं कि सबसे पहले सही फिटिंग के जूते होना जरूरी है. शुरुआत धीरे-धीरे करें. पहले चलें, फिल चलें-दौड़ें और उसके बाद दौड़ाना शुरू करें. इसका आसान तरीका है, 30 सेकंड दौड़ना, फिर 30 सेकंड चलना. इस दौरान शरीर को हाइड्रेट जरूर रखें. बेगले कहती हैं कि रनर को खानपान का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है.

रनर की डाइट कैसी होनी चाहिए

एंपायर एलीट ट्रैक क्लब (Empire Elite Track Club) की डायटिशियन एमी स्टीफेंस (Amy Stephens) कहती हैं कि धावक की सबसे बेस्ट डाइट है ताजे फल, सब्जियां, लो फैट प्रोटीन और साबुत अनाज. चावल, ओट मील और आलू जैसे कार्बोहाइड्रेट भोजन का हिस्सा होने चाहिए. घर के बने प्रोटीन बॉल जैसे स्नैक्स और जिन्हें पकाने की जरूरत नहीं होती जैसे सेब, पीनट्स बटर, गाजर भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं.

रनिंग से पहले की डाइट

दौड़ने से पहले पहले की डाइट पर एमी स्टीफेंस (Amy Stephens) का कहना है कि एक घंटे के लिए शरीर में काफी ग्लाइकोजन (Glycogen) इकट्ठा होता है और आधी दौड़ बिना कुछ खाए हो सकती है. लेकिन शरीर में लंबे समय तक ग्लाइकोजन को संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है. वो कहती हैं कि एथलीट दौड़ने के पहले पर्याप्त न खाने या बहुत अधिक खा लेने की गलती करते हैं. दौड़ने के कुछ घंटे पहले आप एक मील ले सकते हैं. एक घंटा पहले हल्के स्नैक्स ले सकते हैं. लॉन्ग रन या वर्क आउट के 30 मिनट के अंदर एथलीट को सही डाइट लेनी चाहिए.

चॉकलेट भी खा सकते हैं

एमी स्टीफेंस (Amy Stephens) का कहना है कि रनर की डाइट में 90% बहुत न्यूट्रीएंट वाली तो 10% कुछ कम न्यूट्रीएंट वाली हो सकती है. आपको अपना पंसदीदा फूड छोड़ने की जरूरत नहीं है. आप चॉकलेट खा सकते हैं. इससे आपका प्रदर्शन बिगड़ने वाला नहीं है. लेकिन, आप खुद से यह कहते हैं कि मैं यह नहीं खा सकता तो उसका आपके दिमाग पर प्रतिकूल असर हो सकता है. कई एलीट रनर 100% होने के लिए इस दबाव का सामना करते हैं. लेकिन इतने सालों में हमने देखा कि ये एथलीट की मदद नहीं करता.

