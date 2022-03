How To Avoid Food Poisoning This Summer : गर्मी (Summer) के मौसम में किसी भी तरह का खाना आसानी से दूषित या खराब हो सकता है. ऐसे में अगर हम इन फूड्स को खा लें, तो फूड पॉइजनिंग (Food Poisoning) की समस्‍या हो सकती है. मायोक्‍लिनिक के अनुसार, जब खाने में विषैले बैक्‍टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी आदि पनप जाते हैं और ये हमारे शरीर में खाने के साथ प्रवेश करते हैं, तो इसके कुछ ही घंटे बाद उल्‍टी, दस्‍त, बुखार, पेट में दर्द की समस्‍या शुरू हो जाती है. इसे ही फूड पॉइजनिंग कहते हैं. ये समस्‍या गर्मियों (Summer) में काफी देखने को मिलती है. यही वजह है कि इस मौसम में खाने-पीने की चीजों को लेकर खासा सावधानी बरतने की जरूरत होती है. अगर हम खाने-पीने की चीजों को लेकर जरा सी भी लापरवाही बरतें, तो इससे सेहत (Health) को काफी नुकसान हो सकता है.

फूड पॉइजनिंग के लक्षण

फूड पॉइजनिंग होने पर थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है. साथ ही उल्टी, दस्त, बुखार, पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है. इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं. आमतौर पर फूड पॉइजनिंग की समस्‍या गंभीर नहीं होती, लेकिन कई बार इसकी वजह से लोगों को अस्‍पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है.

इसे भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं क्यों लगती है हमें भूख?

फूड पॉइजनिंग से इस तरह करें बचाव

-जब भी खाने जाएं तो खाना खाने की जगह और प्रयोग होने वाले बर्तनों को साफ-सुथरा करके खाएं.

-गर्मी के मौसम में सूखे मसालों और अनाज में आसानी से फंगस पनप सकते हैं, इसलिए इनके प्रयोग से पहले इसका ध्‍यान रखें.

-बैक्‍टीरिया और फंगस से बचने के लिए घर में पड़ी नमकीन, स्‍नैक्‍स, बिस्किट आदि को हमेशा एयर टाइट डब्‍बों में हीं रखें. इस बात का ध्‍यान रखें कि इन्‍हें गीले हाथ या चम्‍मच से न छुएं.

इसे भी पढ़ें: बहुत अधिक ठंडा पानी पीने से बढ़ सकता है हार्ट रेट, जान लें चिल्ड वाटर पीने के अन्य नुकसान

-डिब्‍बाबंद चीजों की एक्सपायरी डेट को हमेशा चेक करते रहें और अगर पुराने मसालों में फफूंद पड़ गए हैं, तो उन्‍हें तुरंत फेंक दें.

-रोज प्रयोग होने वाले आटा या बेसन को भी एयर टाइट डिब्बों में ही रखें.

-गुंदा हुआ आटा, बची हुई सब्‍जी, चटनी, सलाद आदि को फ्रिज में रखें और एक दिन के अंदर खा लें.

-टमाटर, तरबूज़, संतरा, दही, दूध आदि को हमेशा फ्रीज में स्‍टोर करें.

-गर्मी के मौसम में घर का ही दही और चटनी खाएं, बाहर खरीदकर खाने से बचें.

-जब भी चाकू का प्रयोग करें तो प्रयोग के पहले और बाद में उसे साबुन से साफ करके ही इस्तेमाल करें.

-खाना खाने या बनाने से पहले और बाद में अच्‍छी तरह से साबुन से हाथ धोएं.

-फ्रिज में कच्चे मांस को पके भोजन के पास ना रखें. ऐसा करने पर बैक्टीरिया पके भोजन को खराब कर सकते हैं.

-किचन में चॉपिंग बोर्ड, चकला-बेलन आदि लकड़ी के बर्तनों को अच्‍छी तरह धोकर सुखाने के बाद ही स्‍टोर करें. ऐसा न करने पर इनमें फंगस पनप सकता है.

Tags: Health, Health tips, Lifestyle, Summer