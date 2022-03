अगर अक्सर बनी रहती है थकान और कमजोरी तो अपनाएं ये 5 उपाय

Tips And Tricks: खाने को टेस्टी बनाने के लिए इन सिंपल ट्रिक्स को करें फॉलो

Beat Fatigue and Weakness: आज के समय में इंसान की लाइफ (Life) इतनी व्यस्त हो गई है कि खुद के लिए थोड़ा भी टाइम (Time) निकाल पाना बेहद मुश्किल हो गया है. परिणाम स्वरूप तरह-तरह की समस्याएं जन्म ले रहीं हैं. सुबह जल्दी उठने (Early in the Morning) से लेकर रात में देर से सोने तक सुकून से बैठना मुश्किल हो गया हैं जिसकी वजह से ना तो शारीरिक आराम मिल पाता है और ना ही मानसिक. दिन भर काम करने के बाद जब आदमी घर आता है, तो अपने आपको बेहद थका हुआ महसूस करता है. थकान लगातार होने की वजह से शरीर कमजोर होने लगता है. और फिर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान रखते हुए आप अपने आप को इस बिज़ी शेड्यूल में एक्टिव और स्वस्थ रख सकते हैं.

1. अधिक पानी पिए

अक्सर लोग ज्यादा पानी पीने से कतराते हैं. बेशक ज्यादा पानी पीने से बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है. लेकिन इससे आपके शरीर का टॉक्सिन भी बाहर होता है. लेकिन इससे बचने के लिए लोग कम से कम पानी पीते हैं. ऐसा करना आपके शरीर के लिए बेहद हानिकारक है. ये बात हमेशा ध्यान में रखें आप चाहे ऑफ़िस में हों या फिर घर पर पर्याप्त पानी पीने से आपका शरीर स्वस्थ और एक्टिव रहेगा.

2. हेल्दी फूड खाएं

हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी फ़ूड की जरूरत होती है. लेकिन हम पौष्टिक खाने के बदले बाजार में मिलने वाला उल्टा-सीधा खाना पसंद करते हैं. जिससे हमारे शरीर में थकान और कमजोरी बढ़ जाती है. वहीं अगर आप हेल्दी फूड, हरी पत्तेदार सब्जी और प्रोटीन युक्त खाना खाएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे.

3. लगातार काम ना करें

ऑफिस हो या घर लंबी सिटिंग के साथ काम करना आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है. इसलिए काम के दौरान बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें, और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते रहें. इससे आपकी बॉडी में अकड़न जकड़न नहीं होगी साथ ही आप एक्टिव रहेंगे.

4. नियमित व्यायाम करें

अगर आपको दिन भर एक्टिव रहना है तो नियमित रूप से व्यायाम करना बेहद जरूरी है. प्रतिदिन एक घंटा व्यायाम करने से ना सिर्फ आप दिन में थकेंगे बल्कि आप स्वस्थ भी रहेंगे.

5. मोबाइल को छोड़कर भरपूर नींद लें

अक्सर यह देखने में आया है कि दिनभर वर्क लोड होने के कारण इंसान बिज़ी रहता है, लेकिन रात में जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं मोबाइल चलाने लग जाते हैं. मोबाइल चलाते-चलाते समय कितना निकल जाता है पता ही नहीं चलता. कोशिश करें रात में सोते समय मोबाइल को दूर ही रखें और पर्याप्त 7 से 8 घंटे की नींद लें. जिससे आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें)

