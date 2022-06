How to deal with Dizziness: गर्मी के मौसम में अत्‍यधिक थकान, धूप और पसीने की वजह से कई लोगों को कमजोरी और चक्‍कर आने की समस्‍या से जूझना पड़ता है. गर्मी के मौसम में आमतौर पर सिर चकराने या चक्कर आने की समस्या उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है जिन्हें अत्‍यधिक पसीना आता है और आसानी से डीहाइड्रेट हो जाते हैं. यही नहीं, गर्मी के मौसम में चक्कर आने की एक बड़ी वजह ब्लड प्रेशर का कम होना भी होता है. वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं है लेकिन कई बार ये किसी हेल्‍थ प्रॉब्‍लम का लक्षण भी हो सकता है. मेडिकल न्‍यूज टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक, चक्‍कर आने की समस्‍या अलग अलग लोगों में अलग अलग वजहों से हो सकती है. आइए जानते हैं कि हम बिना किसी मेडिकेशन के इस समस्‍या को कैसे ठीक कर सकते हैं.

चक्‍कर के असर को इस तरह करें कम

-अगर लगे कि सिर घूम रहा है तो तुरंत कहीं भी बैठ जाएं.

-उन चीजों को अवॉइड करें जिन चीजों से आपके सिर में चक्‍कर आता है. मसलन, सिर उपर करना, पीछे देखना आदि.

-चक्‍कर जैसा लगे तो सिर के नीचे दो तकिया रखें और सिर को थोड़ा उठाकर आराम करें.

-रात में सोते समय नाइट लाइट ऑन रखें.

-अगर चक्‍कर आ रहा हो तो अंधेरे कमरे में आंख बंद कर लेट जाएं.

-अगर आपको गहराई देखकर चक्‍कर आता है तो ड्राइविंग से बचें और सीढ़ी चढ़ने से बचें.

-ठंडे पानी से चेहरा धोएं और पानी पियें.

-चक्‍कर आए तो तुरंत नींबू, चीनी का शर्बत पियें या कोई मीठा जूस पियें.

हर्बल उपचार आएगा काम

अदरक की चाय

अदरक की चाय बनाकर दिन में दो बार पियें. इसके लिए आप एक ग्‍लास पानी में एक टुकड़ा अदरक अच्‍छी तरह से 5 मिनट तक उबालें और इसे पियें. आप स्‍वादानुसार नमक और नींबू डाल सकते हैं.

बादाम का सेवन

इस समस्‍या से उबरने के लिए आप रोज एक मुट्ठी बादाम का सेवन करें. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी और ई होता है तो चक्‍कर आने की समस्‍या को दूर कर सकता है.

हाइड्रेट रहें

हमारे शरीर को रोज करीब 8 से 10 ग्‍लास पानी की ज़रूरत होती है. ऐसे में प्रयास करें कि दिन भर पानी पीते रहें.

एसेंशियल ऑयल का इस्‍तेमाल

आप अपने पास पिपरमिंट, लेविंडर, जिंजर या लेमन का असेंशियल ऑयल रखें. ये आपके नॉजिया और चक्‍कर की समस्‍या में राहत दिला सकता है.

एप्‍पल साइडर विनेगर और हनी

आप एक चम्‍मच एप्‍पल साइडर विनेगर में थोड़ा सा हनी मिलाएं और पानी के साथ पी लें. ये आपके शरीर में ब्‍लड फ्लो को बढ़ाता है और चक्‍कर की समस्‍या को ठीक करता है.

व्‍यायाम भी करेगा आपकी मदद

बेड पर बैठें और सिर को करीब 45 डिग्री के एंगल पर घुमाएं और बेड पर पैर को फोल्‍ड करते हुए लेट जाएं. कुछ देर इसी तरह रहें. अब दोबारा से बेड पर उठकर बैठें और अपने सिर के एंगल को 45 डिग्री पर दूसरी दिशा में घुमाते हुए बेड पर उसी तरह दोबारा से लेट जाएं. आपको आराम महसूस होगा.

डॉक्‍टर से करें संपर्क

अगर आप बार बार बेहोश हो रहे हैं या बार बार चक्‍कर आ रहा है तो हो सकता है कि आप किसी गंभीर मेडिकल कंडिशन से गुजर रहे हों. ऐसे में अपने डॉक्‍टर से तुरंत संपर्क करें.

