How To Feel Better in 10 Minutes : लाइफ (Life) में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऐसे में कई बार हम तनाव (Stress), एन्‍जायटी, मानसिक थकान महसूस करते हैं और मूड अच्‍छा ना रहने (Bad Mood) की वजह से किसी भी काम को करने का दिल नहीं करता. वेरीवेलमाइंड के मुताबिक, जब तक हम 100 प्रतिशत अच्‍छा फील करते है तभी कोई नया काम करने का मोटिवेशन आता है. ऐसे में यह जरूरी है कि जब हम स्‍ट्रेस या मानसिक थकान महसूस करें तो जरूरी है कि कुछ उपाय निकालें जिससे हमारा मूड बेहतर हो सके. ऐसे में कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से आप खुद को तनाव से कुछ देर के लिए ही सही, दूर रख सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं. ऐसे में यहां हम आपको बताते हैं कि 10 मिनट में मूड ऑन करने के लिए कौन सा काम करें.

तुरंत बेहतर महसूस करने के उपाय

लें गहरी सांस

गहरी सांस लेने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जिससे ब्रेन रिलैक्‍स होता है. जब ब्रेन रिलैक्‍स होता है तो फील-गुड हार्मोन रिलीज होते हैं औेर आप अच्छा महसूस करने लगते हैं.

सुनें म्‍यूजिक

जब आप पॉजिटिव लीरिक्‍स वाले गानें सुनते हैं तो ऐसा करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको बेहतर फील कराता है.

फ्रेश एयर में घूमें

मूड बेहतर बनाने के लिए आप काम से ब्रेक लें और आप खुली हवा में आएं. इसके लिए आप चाहें तो आस पास के पार्क में जाएं और नेचर के बीच वॉक करें.

कुकिंग करें

जब आप अपने पसंद की चीज कुकिंग करते हैं तो ये आपके माइंड को इंगेज करता है. ऐसे में आप अपने किचन में जाएं और कुछ अच्‍छा बनाएं.

स्‍माइल करें

स्‍माइल टॉनिक की तरह आपके माइंड को रिलैक्‍स करने का काम करता है. आप चाहे तो बाथरूम के मिरर के सामने जाकर खुद को देखें और अपने लिए स्‍माइल करें और खुद को भरोसा दिलाइए.

जरूरतमंद की करें मदद

कई बार जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपके अंदर हैप्‍पी हार्मोन्‍स रिलीज होते हैं. ऐसे में आप किसी की मदद करें.

