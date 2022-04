घर से निकलने से पहले धूप और धूल से दो-दो हाथ की हो जाए तैयारी, जानें एक्सपर्ट के बताए टिप्स

How to take care of skin in summer : गर्मियों का मौसम आते ही सेहत का खास ख्याल रखने के साथ-साथ स्किन (Skin) को भी धूप से प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी होता है. इस बार तो लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम करने के बाद अब धीरे-धीरे लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल रहा है. ऐसे में स्किन की देखभाल करना बेहद जरूरी है. वैसे तो स्किन पर गर्मी की मार कई तरह से पड़ती है, लेकिन लंबे समय के बाद घर से बाहर निकल रहे लोगों में टैनिंग और सनबर्न की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने की आशंका रहती है. तापमान बढ़ने के साथ ही खुजली, दाने, स्किन का लाल पड़ना, एलर्जी और सनबर्न के मामले बढ़ने लगते हैं. लगातार मास्क पहनने के कारण भी त्वचा से जुड़ी समस्याएं बढ़ी हैं.

मास्क पहनने के की वजह से स्किन के ढके हुए हिस्से में पसीना जमा होने लगता है. स्किन पर मौजूद ऑयल, पसीना और बैक्टीरिया ये सब मिलकर स्किन के रोमछिद्रों को बंद कर देते हैं. इससे स्किन पर दाने निकलने लगते हैं. इन्हे ‘मास्कने’ का नाम दिया गया है. इसके अलावा कई बार पहना हुआ मास्क दोबारा पहनने से भी स्किन का लचीलापन कम होने लगता है और रोमछिद्रों का आकार बढ़ने लगता है.

मास्क के अंदर का तापमान बढ़ने से त्वचा में पीएच लेवल कम हो जाता है, जिससे स्किन धूप और धूल से ज्यादा प्रतिक्रिया करने लगती है. हिंदुस्तान अखबार में छपी रिपोर्ट में डर्मेटोलॉजिस्ट (Dermatologist) विदुषी जैन (Vidushi Jain) ने इससे जुड़े कुछ टिप्स बताए हैं. घर से बाहर निकलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

हाइड्रेट रहें

गर्मियों में दो से तीन लीटर पानी जरूर पिएं. इससे त्वचा शुष्क नहीं होती और त्वचा को धूप से नुकसान कम होता है. शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलने से पिगमेंटेशन व झुर्रियों से भी राहत मिलती है.

डाइट अच्छी लें

डाइट में विटामिन सी युक्त फल ज्यादा मात्रा में ले. तली-भुनी ज्यादा मसालेदार चीजें खाने से बचें. मौसमी फल व सब्जियां खाएं.

अच्छा मॉइस्चराइजर-सनस्क्रीन लगाएं

कम से कम 30 एसपीएफ वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एक परत सनस्क्रीन लगाने से सूरज की हाानिकारक किरणों से स्किन का बचाव हो सकेगा.

स्किन को मल्टीविटामिन का पोषण दें

स्किन में पोषण का आभाव देखते हुए विशेषज्ञ आहार व खास क्रीम के जरिए विटामिन सी, विटामिन के, और विटामिन ई और विटामिन डी के पोषण पर जोर देते हैं. इससे त्वचा में ताजगी बनी रहती है. काले धब्बे, झुर्रियां व रूखापन भी दूर होते हैं.

स्किन रखें साफ

साफ तौलिए या मुलायम कपड़े से चेहरा साफ करें. मास्क के नीचे पसीना जमा ना होने दें. कपड़े को स्किन पर तेज ना रगड़ें. ऑयली स्किन है, तो ऑयल-फ्री प्रोडक्ट ही खरीदें. सूती कपड़े से बने मास्क पहनें.

