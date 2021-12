चिकनगुनिया होने पर इस तरह कर सकते हैं घरेलू इलाज

Tips to Get Rid of Chikungunya: चिकनगुनिया (Chikungunya) एक वायरल बीमारी है और इसके लक्षण डेंगू से बहुत मिलते-जुलते हैं. ये एडिस प्रजाति के मच्छर (Mosquito) के काटने से होती है. चिकनगुनिया होने पर हाथों और पैरों में चकत्ते, जोड़ों में दर्द, कमज़ोरी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, थकान और बुखार जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार लोग किसी कारणवश अस्पताल नहीं जा पाते हैं लेकिन घर पर भी इसका इलाज (Treatment) ठीक तरह से इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है. आज हम आपको बता रहे हैं कि 1mg के अनुसार चिकनगुनिया होने पर इससे राहत पाने के लिए आप किन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.

पपीते की पत्तियां

चिकनगुनिया होने पर आप पपीते की पत्तियों की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप सात-आठ पत्तियां लेकर इनको अच्छी तरह से धो लें. फिर इनको पीसकर बारीक पेस्ट बना लें. फिर इस पेस्ट को निचोड़कर इसका रस निकाल लें. अब हर तीन घंटे के अंतराल पर दो चम्मच रस का सेवन करें.

लहसुन

लहसुन का इस्तेमाल भी आप चिकनगुनिया की दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप लहसुन की दस-बारह कलियां लें और इसका छिलका उतार कर बारीक पीस कर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को जोड़ों पर दर्द वाली जगह पर लगाएं.

गिलोय

चिकनगुनिया से राहत देने में गिलोय भी मददगार होती है. इसके लिए आप गिलोय के रस या गिलोय के कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं. आप एक दिन में एक ग्राम तक रस का इस्तेमाल या एक कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं.

सहजन

चिकनगुनिया से निजात पाने के लिए आप सहजन का सेवन कर सकते हैं. सहजन को ड्रम स्टिक भी कहा जाता है. इसके लिये आप सहजन की फलियों का सूप बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

डेयरी प्रोडक्ट्स

डेयरी प्रोडक्ट्स चिकनगुनिया से ग्रसित व्यक्ति की दिक्कतों को काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं. चिकनगुनिया होने पर डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ज़रूर करना चाहिए.

नींबू-शहद

नींबू-शहद सा सेवन भी आप चिकनगुनिया से राहत पाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आधे नींबू के रस को एक गिलास पानी में मिला लें. फिर इसमें एक चम्मच शहद भी मिक्स कर लें और इसके बाद इस मिक्सचर का सेवन करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

