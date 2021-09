Cavity Pain से चाहते हैं छुटकारा तो अपनाएं ये 7 घरेलू उपाय, मिलेगा आराम

How To Get Rid Of Cavity Pain : दांतों की अगर सही देखभाल न की जाए तो कैविटी (Cavity) की समस्‍या किसी को भी हो सकती है. यह दरअसल दांतों के सड़ने या मसूड़ों में किसी तरह की सूजन की वजह से होती है. कभी-कभी यह दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि डेली लाइफ प्रभावित हो जाती है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, कई बार शरीर में विटामिन डी (Vitamin D) की कमी की वजह से भी यह समस्‍या होती है. कई बार इसकी वजह किसी तरह की मेडिकल कंडीशन, दांत की बेहतर सफाई का अभाव, एसिडिटी, रात के समय खाने आदि कारणों से भी ऐसा हो सकता है. ऐसे में अगर एक बार दांत में कैविटी की समस्‍या आ जाती है तो तुरंत डेंटिस्‍ट के पास जाना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन अगर यह बार-बार दर्द कर रहा है तो इस दर्द से राहत पाने के लिए आप घरेलू उपायों (Home Remedies) की मदद ले सकते हैं.

1. नमक के पानी से कुल्‍ला

अगर दांत में दर्द हो रहा है तो आप पानी को गुनगुना करें और इसमें नमक डालकर इस पानी से कुल्‍ला करें. ऐसा करने से अगर मसूड़ों में किसी तरह की सूजन है तो उससे आराम मिलेगा.

2. हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से कुल्‍ला

अगर आप हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से दिन में 3 से 4 बार कुल्‍ला करेंगे तो इससे भी आपके मसूड़ों में आई सूजन से राहत मिलेगी.

3. फिटकरी के पानी से कुल्ला

अगर आप रोजाना सुबह ब्रश करने के बाद फिटकरी के पानी से कुल्ला करें तो दर्द से आराम मिल सकता है.

4. गर्म या ठंडी सिकाई

गर्म पानी या आइस पैक से दांतों की सिकाई करें. इससे थोड़ी देर के लिए दर्द से राहत मिल सकता है. कैविटी में सख्त चीजों को खाने से बचें.

5. पिपरमिंट टी बैग

पिपरमिंट टी बैग को गर्म पानी में डालकर इससे दांतों की सिकाई करें. आप चाहें तो इस फ्रीजर में रखें और इससे सिकाई करें.

6. लहसुन

लहसुन में औषधीय गुण होते हैं. यह बैक्‍टीरिया को तो मारता ही है, साथ ही दर्द से भी राहत दिलाता है. आप इसका पेस्‍ट उस जगह पर अप्‍लाई करें जहां दर्द है.

7. लौंग

लौंग का इस्तेमाल दर्द में बहुत आराम दिलाता है. दर्द हो तो दांत के बीच में लौंग दबाकर रखें. आप लौंग के तेल को दांत और मसूड़े पर लगाएं. इससे सूजन में आराम और दर्द से राहत मिलेगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)