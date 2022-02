गैस की दिक्कत से हैं परेशान? इन चीजों की लें मदद, झट से मिलेगा आराम

Tips to Get Rid of Gas Problem or Gastritis: गैस (Gas) की दिक्कत देखने-सुनने में तो काफी आम लगती है. लेकिन कई बार परेशान बहुत ज्यादा करती है. बहुत लोगों को अक्सर ही ये दिक्कत (Problem) सताती रहती है. जिसके चलते लगभग हर रोज ही अपच, बदहजमी और एसिडिटी (Acidity) जैसी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है. इतना ही नहीं कई बार ये दिक्कत लोगों के सामने शर्मिंदगी की वजह भी बन जाती है.

अगर आप को भी गैस की दिक्कत कुछ ज्यादा ही परेशान करती हो. तो आप यहां बताई जा रही इन चीजों की मदद से इस दिक्कत से निजात पा सकते हैं. आइये जानते हैं ये चीजें कौन सी हैं.

नारियल पानी

नारियल पानी को भी अपनी डाइट में शामिल करने से गैस की दिक्कत दूर हो सकती है. नारियल पानी एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है. जो गैस और एसिडिटी से राहत देने में आपकी मदद करता है. इसके लिए रोजाना सुबह खाली पेट नारियल पानी का सेवन करें.

लहसुन

रोज सुबह खाली पेट लहसुन की कलियों का सेवन करने से गैस की दिक्कत को दूर करने में काफी हद तक मदद मिलती है. इतना ही नहीं लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल और पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है. साथ ही बॉडी भी डिटॉक्सीफाई होती है.

केला

गैस की दिक्कत से निजात पाने के लिए आप केले का सेवन कर सकते हैं. ये गैस से निजात दिलाने में आपकी काफी मदद कर सकता है. केले में फाइबर, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो गैस की दिक्कत से निजात दिलाने में मदद करते हैं.

ठंडा दूध

पेट में गैस की दिक्कत को दूर करने में ठंडा दूध भी मददगार साबित हो सकता है. रोजाना सुबह एक गिलास ठंडे दूध का सेवन करने से गैस के साथ ही सीने में जलन और खट्टी डकार जैसी दिक्कत से भी निजात मिलती है. साथ ही बॉडी को पोषण और एनर्जी भी मिलती है.

खीरा

खीरा खाने से भी पेट में गैस बनने की दिक्कत काफी हद तक कम होती है. इसलिए रोजाना सलाद में आपको खीरा शामिल जरूर करना चाहिए. ये पेट को ठंडा रखता है और शरीर को भी हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

