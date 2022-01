Tips to Get Rid of Mouth Ulcer: मुंह के छालों से छुटकारा दिलाने में ये चीजें कर सकती हैं मदद

Tips to Get Rid of Mouth Ulcer: स्वास्थ्य बिगड़ने पर अमूमन लोग डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने जाते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग रोजमर्रा की छोटी-छोटी दिक्कतों को घरेलू नुस्खों (Home Remedies) की मदद से चुटकियों में हल कर लेते हैं. मुंह में होने वाले छाले (Mouth Ulcer) भी इन्हीं परेशानियों में से एक हैं. अक्सर मुंह में छाले की समस्या (Problem) दिखने में छोटी नजर आती है लेकिन दर्द और जलन के कारण ये हमारे खान-पान पर गहरा प्रभाव डालती है. अक्सर गर्मियों के मौसम में या फिर कुछ गलत खा लेने से पेट में गर्मी उत्पन्न हो जाती है. जिसके कारण मुंह में छालों की परेशानी देखने को मिलती है. इसके लिए आप डॉक्टर्स की सलाह लेने के अलावा कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर भी छालों की समस्या से चुटकियों में निजात पा सकते हैं.

दही को करें डाइट में शामिल

दही का सेवन मुंह के छालों से राहत दिलाने में काफी मददगार साबित हो सकता है. दही की तासीर ठंडी होती है जो कि पेट की गर्मी को कम करने का काम करती है. रोज दोपहर के लंच में एक कटोरी दही खाने से मुंह के छालों से निजात मिल सकती है.

एलोवेरा जूस की मदद लें

ऐलोवेरा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है. फ्रेश एलोवेरा पल्प से बने जूस का सेवन करने से मुंह के छालों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है.

लौंग के तेल का करें इस्तेमाल

लौंग में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण और गौलिक एसिड मुंह के छालों पर काफी असरदार होता है. इसके लिए लौंग को पीस लें फिर इसे गर्म तेल में मिला लें. अब तेल ठंडा हो जाने पर रूई की मदद से हल्के हाथ की सहायता से छालों पर लगा लें. इससे आपको निश्चित रूप से मुंह के छालों से राहत मिलेगी.

तुलसी के पत्तों का करें सेवन

तुलसी के पत्तों में कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं. वहीं एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होने के कारण ये मुंह के छालों को खत्म करने में काफी कारगर सिद्ध हो सकती है. इसके लिए दिन में 2 से 3 बार तुलसी के पत्तों को धो कर थोड़ी देर तक मुंह में रखें और फिर चबा लें. इससे मुंह के छालों से आसानी से निजात मिल सकेगी.

संतरे का जूस है मददगार

संतरा विटामिन सी और साइट्रिक एसिड का अच्छा सोर्स माना जाता है. यही कारण है कि संतरे का जूस पीने से पेट साफ रहता है और मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

