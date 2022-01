कंप्यूटर पर काम करते वक्त अकड़ जाती है गर्दन तो ऐसे पाएं राहत

Tips To Get Rid Of Neck Pain: तेजी से बढ़ते आधुनिकता के इस दौर में घंटों कंप्यूटर (Computer) पर काम करना आम बात हो गयी है. वहीं पिछले कुछ महीनों से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास के बढ़ते ट्रेंड के कारण बड़े ही नहीं बच्चे भी कंप्यूटर के आगे बैठने पर मजबूर हैं. ऐसे में बड़ों के साथ-साथ बच्चों में भी सिर दर्द, उंगलियों में दर्द, कमर और कंधों में दर्द जैसी समस्याएं (Problem) आम हो गयी हैं.

कई बार कंप्यूटर पर घंटों काम करते हुए कंधे में दर्द के साथ अक्सर लोगों की गर्दन में अकड़न (Neck Pain) भी आ जाती है. लेकिन बता दें कि महज कुछ आसान तरीके अपनाकर आप गर्दन के दर्द और अकड़न से कुछ ही मिनटों में निजात पा सकते हैं. तो आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में.

गर्दन के दर्द में ऐसे पाएं आराम (How to get rid of neck pain)

गर्दन को करें स्ट्रैच

कई बार हम काम में इतना मशगूल हो जाते हैं कि एक ही पोजीशन में घंटों बैठे रहते हैं. जिसके कारण शरीर के साथ-साथ गर्दन भी अकड़ जाती है. ऐसे में कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हुए बीच में समय निकाल कर सुखासन में बैठ जाएं. इसके बाद गर्दन झुकाते हुए अपनी ठोड़ी को नीचे की ओर छाती से टच करें और 15-20 सेकेंड तक इस अवस्था में रहने के बाद धीरे से गर्दन को ऊपर करते हुए पीठ की ओर ले जाएं और 10 सेकेंड तक रुकें.

इसी कड़ी में गर्दन को दाहिने कंधे और फिर बाएं कंधे की ओर झुकाएं. इस दौरान ध्यान रहे कि गर्दन को झटका न लगे. यह प्रक्रिया छह से सात बार करने पर गर्दन के दर्द और अकड़न से राहत मिल सकती है.

सिर घुमाना न भूलें

कई बार काम के दौरान लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को ज्यादा देर तक देखने के कारण भी गर्दन में अकड़न आ जाती है. ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखें कि बीच में ब्रेक लेकर अपनी गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना न भूलें. इस दौरान सर को दाएं घुमा कर 10 से 15 सेकेंड तक किसी बिंदु पर केंद्रित करें और फिर यही प्रक्रिया बायीं ओर भी दोहराएं. ऐसा करने से आपको गर्दन के दर्द और अकड़न से निजात मिल सकती है.

हीटिंग पैड से करें गर्दन की सिकाई

गर्दन के दर्द और अकड़न से छुटकारा पाने के लिए सिकाई एक बेहतर उपाय साबित हो सकता है. इसके लिए हीटिंग पैड एक अच्छा विकल्प है. हीटिंग पैड को गर्म कर गर्दन पर 10-15 मिनट रखें और गर्दन की सिकाई करें. हीटिंग पैड मौजूद न होने की स्थित में आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

