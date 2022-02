Tips to Get Rid of Mucus: जुकाम के बाद सीने में जम गया हो बलगम तो इन तरीकों से पायें निजात

Tips to Get Rid of Mucus: सर्दियां (Winter) हों या फिर कोई और मौसम, खांसी-जुकाम होना बेहद आम बात है. हां, सर्दी के मौसम में ये दिक्कत बाकी दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. जिसके बाद सीने में बलगम (Mucus) जमने की परेशानी काफी ज्यादा परेशान करती है. इस जकड़न की वजह से सांस लेने में दिक्कत का सामना भी कई बार लोगों को करना पड़ जाता है. इससे निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह की दवाओं की मदद लेते हैं लेकिन फिर भी आसानी से इससे निजात नहीं मिलती है. ऐसे में कफ (Phlegm) से निजात पाने के लिए आप कुछ घरेलू तरीकों को भी अपना सकते हैं. खास बात ये कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे.

तो आज आपको बताते हैं कि बलगम की दिक्कत को दूर करने के लिए, आप किन किफायती और असरदार घरेलू तरीकों की मदद ले सकते हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में.

नमक के पानी से गरारे करें

सीने में जमे बलगम को डिस्चार्ज करने के लिए आप नमक के पानी से गरारे करें. इसके लिए आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर इससे दिन में दो-तीन बार तक गार्गल करें. इससे आपको काफी राहत मिलेगी.

कच्ची हल्दी इस्तेमाल करें

कफ से निजात पाने के लिए आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप कच्ची हल्दी का रस निकाल कर कुछ बूंद गले में डालें और कुछ देर शांत बैठे रहें. आप चाहें तो हल्दी का रस गुनगुने पानी में मिलाकर आप इससे गरारे भी कर सकते हैं.

गुड़ और अदरक की मदद लें

गुड़ और अदरक बलगम की दिक्कत को दूर करने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं. इसके लिए आप अदरक को छीलकर भून लें. फिर इसको कुचलकर इसमें गुड़ मिलाकर इसकी गोली बना लें और दिन में दो बार इसका सेवन करें.

शहद और काली मिर्च खायें

शहद और काली मिर्च आपके सीने में जमे बलगम को दूर करने में तो आपकी मदद करेंगे ही. साथ ही गले के दर्द से राहत देने का काम भी करेंगे. इसके लिए आप काली मिर्च को पीस कर बारीक पाउडर बना लें. इसके बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसका सेवन करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

