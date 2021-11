How To Improve Eyesight at home : हमारी आंखें (Eye) बहुत नाजुक होती हैं. इनकी वजह से ही हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं और एक आसान जीवन जी पाते हैं. ऐसे में अगर इनमें थोड़ी सी भी गड़बडी हो तो हमें दिक्‍कत आ सकती है. ऐसे में हम डॉक्‍टर के पास जाते हैं और हमें चश्‍मे का सहारा लेना पड़ता है. यही नहीं, तमाम तरह के देखभाल का तरीका भी डॉक्‍टर सजेस्‍ट करते हैं. हालांकि अपनी आंखों की इस समस्‍या (Eyesight) को दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्‍खे (Home remedies) भी हैं जिन्‍हें बरसों से लोग अपनाते आए हैं. तो आइए जानते हैं कि वे क्‍या घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से लोग अपनी आंखों की रोशनी को बढाने का काम करते हैं.

1.गुलाबजल का प्रयोग

गुलाब जल का प्रयोग स्किन केयर के लिए हम करते आए हैं. दरअसल यह आंखों के लिए भी काफी कारगर माना जाता है. शोधों में यह पाया गया है कि गुलाब जल की मदद से आंखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है. आप गुलाब जल की दो तीन बूंद को हफ्ते में दो से तीन बार आंखों में डाल सकते हैं. लेकिन अपने डॉक्‍टर की सलाह पर ही ऐसा करें.

2.सरसों तेल का प्रयोग

अगर आप अपने पैरों में करीब 10 मिनट तक रोजाना सरसों के तेल की मालिश करें तो आपके देखने की क्षमता बढ़ती है. ऐसा शोधों में भी पाया गया है.

3.एक्सरसाइज करें

वजन बढ़ने के कारण टाइप टू डायबिटीज से पीड़ित लोगों में आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है. यही वजह है कि संतुलित वजन आंखों की रोशनी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है. ऐसे में नियमित रूप से व्यायाम कर आप अपनी आंखों को हेल्‍दी रख सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : हाई एंटीऑक्‍सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर है मूंग दाल, हार्ट डिजीज से रखती है दूर, जानें 6 फायदे

4.बादाम का सेवन

एक अध्ययन के अनुसार बादाम में विटामिन-ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है. अगर आप इसे दूध के साथ मिलाकर खाएं तो इसमें मौजूद विटामिन-ए की मात्रा से आंखों की रोशनी बढाने में मदद मिलती है.

5.आंवला का सेवन

आंवला में विटामिन-सी की मात्रा पाई जाती है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. एंटी ऑक्सीडेंट रेटिना को स्वस्थ रखने का काम करती है.

6.भोजन में शामिल करें ये चीजें

हमारे आंखों की रोशनी को ठीक रखने में के लिए गाजर, ब्रोकली, अखरोट, पालक और केल आदि को अपने भोजन में जरूर शामिल करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Health tips, Home Remedies, Lifestyle