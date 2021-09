छोटी-छोटी चीजें भूल जाते हैं तो इस तरह बढाएं याददाश्त, दिमाग तेज करने फॉलो करें ये आसान टिप्स

How To Improve Your Memory Power : कई बार हम कोई चीज कहीं रखकर भूल (Forget) जाते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी यह याद (Memories) नहीं आता कि वो चीज रखी तो कहां रखी. ये एक सामान्‍य सी समस्‍या है. अगर ये डेली बेसिस पर होने लगे तो हम परेशान होने लगते हैं. ऐसे में उक्‍ताहट और झुझलाहट होना एक आम बात है. लेकिन आपको बता दें कि आप कुछ एक्टिविटीज (Activity) की मदद से अपनी यादाश्‍त को सुधार सकते हैं. जी हां, अगर आप रोज कुछ मिनट अपने दिमाग के लिए निकालें तो ये आपको भूलने की समस्‍या से तो बचाएगी ही, आप लंबे समय तक चीजों को याद भी रख सकेंगे.

बता दें कि उम्र के साथ शारीरिक और मानसिक सेहत में गिरावट आती है और ऐसे में व्‍यायाम आपको हेल्‍दी रहने में मदद करते हैं. एनडीटीवी हेल्‍थ की खबर के अनुसार, शोध से पता चला है कि ऐसी कई गतिविधियां हैं जिनकी मदद से आप अपनी मानसिक तीक्ष्णता को सुधार सकते हैं और इन्‍हें लंबी उम्र तक हेल्‍दी रख सकते हैं. इनकी मदद से आपकी याददाश्त, एकाग्रता और ध्यान भी बेहतर हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि इसके लिए हमें क्‍या करना चाहिए.

1.पजल गेम

शोध में यह पाया गया है कि अगर आप जिग्स पजल्स रोज खेलें तो यह कई संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं. यह आपके ब्रेन को चैलेंज देते है और मेंटल एक्‍सरसाइज करने में मदद करते हैं. यह एक आसान और मजेदार तरीका हो सकता है.

2.कार्ड खेलें

वयस्कों के लिए मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियों पर एक शोध किया गया जिसमें पाया गया कि एक क्विक कार्ड गेम मस्तिष्क के कई क्षेत्रों में सुधार कर सकता है. इस शोध में यह भी पाया गया कि कार्ड गेम से याददाश्त और सोचने की क्षमता में भी काफी सुधार किया जा सकता है.

3.क्विक वॉकेबलरी गेम

शोध में पाया गया है कि अगर आप क्विक वॉकेबलरी लेसन लेते हैं तो यह आपके दिमाग को काफी फायदा पहुंचाती है. दरअससल दिमाग के कई क्षेत्र वॉकेबलरी तैयार करने में काम आते है. खासकर ये देखने और सुनने की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है. ऐसे में अगर आप पढ़ते समय एक नोटबुक अपने पास रखें और एक नया शब्द लिखें और उसे याद रखने का प्रयास करें. इस नए शब्‍द को आप 5 दिनों तक लगातार प्रयोग में लाएं. यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.

4.नाचना है फायदेमंद

कई शोधों में यह पाया गया है कि डांस आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड और स्मृति बढाने का काम करता हैं. ऐसे में आप साल्सा, टैप, हिप-हॉप, ज़ुम्बा आदि डांस कर सकते हैं.

5.करें सभी इंद्रियों का प्रयोग

एक शोध के मुताबिक, बेहतर याददाश्त के लिए जरूरी है कि हम अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करें. जैसे एक ही समय में सूंघने, छूने, चखने, देखने और सुनने पर ध्यान केंद्रित करें. ऐसा करने से आपकी याददाश्‍त में तेजी से सुधार आ सकता है.