How To Lose Weight Fast And Naturally: मोटापा न सिर्फ बीमारियों का कारण हो सकता है बल्कि आपकी पर्सनालिटी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. जब वजन (Weight) हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग वजन कम (Lose Weight) करने के उपाय ढूंढ़ने लगते हैं. कई लोग वजन कम करने की स्ट्रिक्‍ट डाइट (Diet) फॉलो करते हैं तो कई लोग घरेलू उपायों (Home Remedies) की मदद से वेट कंट्रोल करना चाहते हैं. लेकिन जब सारी मेहतन के बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं निकलता तो जिम आदि के चक्‍कर लगाना शुरू कर देते हैं. लेकिन इन सब से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर वजन कम करने के लिए सही डाइट क्‍या होना चाहिए? जी हां, हम आपको यहां बताते हैं कि वजन अगर जल्‍दी से जल्‍दी कम करना हो तो आपको किस तरह से अपने डाइट को प्‍लान करना चाहिए और किन बातों को ध्‍यान में रखना सबसे जरूरी है..अगर आपको फैट बर्न करना है तो सबसे पहले तो कम प्रोटीन वाले भोजन करें..तली हुई चीजों की बजाय ग्रि‍ल्ड चीजों को खाएं. भुनी हुई चीजें आपके शरीर में फैट नहीं बनने देती.इसे भी पढ़ें : Weight Loss Tips: ब्लैक कॉफी में डालें ये एक चीज, महीने भर में हो जाएगा वजन कम .अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई से दूरी बना लें. ये चीजें फैट कम करने में काफी समय लगाते हैं..हाई कैलरी फूड से दूरी बनाएं और इतनी कैलरी ही लें जिसको आप दिनभर में बर्न कर सकते हैं..ब्रेकफास्‍ट में बादाम का सेवन करें. इसमें प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों को रिपेयर करता है और फाइबर रात में भूख नहीं लगने देता. चर्बी कम करने के लिए इसे सुपरफूड भी माना जाता है..वजन कम करना हो तो पत्‍तागोभी, साग आदि पत्तेदार सब्जियों का खूब सेवन करें. इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं जबकि फाइबर भरपूर होता है.आप अगर इन्‍हें ज्‍यादा भी खा लें तो ये आपके वजन को प्रभावित नहीं करेंगे और आपका पेट भी देर तक भरा भरा रहेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)