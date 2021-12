कड़ाके की सर्दी में अपने बेबी को ठंड से कैसे बचाएं, जानिए तरकीब

Tips to protect your baby from cold weather: उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. कहीं-कहीं शीतलहर का भी प्रकोप भी है. सर्दी आते ही कई तरह की दुश्वारियां भी साथ आती है.इनमें बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जैसे ही पारा लुढ़कता है बच्चों का अतिरिक्त ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है. बच्चों के शरीर में फैट उतना विकसित नहीं होता जितना वयस्कों में होता है. इस कारण बच्चों का शरीर ठंड को सहन करने में असमर्थ हो जाता है. वयस्कों की तुलना में बच्चों के शरीर से गर्मी भी बहुत जल्द निकल जाती है. ऐसे में बच्चों को कई लेयर में कपड़े पहनाने की जरूरत पड़ती है.

सर्दी में शिशु को गर्म करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

एचटी में छपी खबर के मुताबिक बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सबसे पहले उन्हें पूरे शरीर को ढकना जरूरी है. सर्दी में शिशु को टोपी, मौजे और दस्ताने जरूर पहनाने चाहिए. हालांकि यह ध्यान रहें कि ठंड से बचाने के चक्कर में शिशु को ज्यादा कपड़े न पहनाएं. इससे बच्चा असहज महसूस करने लगेगा.

बच्चों को दिन में धूप लगाना अच्छी बात है लेकिन नवजात शिशुओं को बहुत सुबह और शाम में धूप में न ले जाएं.

अगर संभव हो तो बच्चों को सर्दी के मौसम में रात को बाहर न निकालें. अगर जाना ही पड़े तो शिशु को अच्छी तरह ढक कर ले जाएं. शिशु को बाहर ले जाते समय हमेशा खुद की बॉडी से चिपकाएं रखे.

सर्दी के मौसम में अगर घर में शिशु है तो घर का तापमान संतुलित होना चाहिए. इसके साथ ही वेंटिलेशन की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए. घर में रोशनी का सही से प्रबंध भी होनी चाहिए.

सर्दी में नियमित रूप से बच्चों को मसाज दें. वैसे तो हमारे देश में सदियों से बच्चों को मालिश की जाती है लेकिन शहरों में ऐसा कम देखा जाता है. सर्दी में शिशुओं को हर हाल में हॉट मालिश करनी चाहिए.

मालिश के लिए सरसों तेल, ऑलिव ऑयल और बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हें मिक्स कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नहाने के बाद और सोने से पहले कम से कम दो बार बच्चों को मालिश करें.

नवजात शिशुओं के लिए मां का दूध सर्वश्रेष्ठ आहार है. यह सर्दी से भी बचाता है. इससे शिशुओं में इम्यूनिटी बढ़ती है. इसलिए मां को सर्दी के मौसम में गर्म सूप, सलाद, हरी सब्जी, बाजरा, मक्का का अधिक सेवन करना चाहिए.

इन सब टिप्स के अलावा बच्चों के आस-पास हाईजीन का भी ख्याल रखना जरूरी है. सर्दी में हर हाल में शिशु को संक्रमण से बचाना होता है.

