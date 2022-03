भरपूर नींद के बाद भी दिमाग रहता है थका-थका? इस तरह करें ब्रेन को 'रीचार्ज'

How To Recharge Your Mind : भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान (Tired) महसूस होना एक सामान्‍य सी बात है. कई बार एक जैसा काम रोजाना करने की वजह से भी मानसिक रूप से थकान महसूस होने लगती है. इन व्‍यस्‍तताओं की वजह से खुद के लिए समय नहीं मिलता और भविष्‍य की योजनाओं को लेकर तनाव (Stress) हमारे उपर हावी होने लगता है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, दिनभर के काम के बाद कुछ घंटे मौज-मस्‍ती और रिलैक्‍स करने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है.

दरअसल, जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस करते हैं तो कई बार नकारात्‍मक भावनाएं भी दिमाग पर हावी होने लगती हैं. जिसकी वजह से मानसिक रूप से थकान होना सामान्‍य बात है. लेकिन अगर आप हर रोज थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में माइंड (Mind) को रीचार्ज (Recharge) करने के कुछ ऐसे उपायों को अपनाना जरूरी है जिनकी मदद से हम खुद को रीचार्ज कर सकें और खुश रहें.

ब्रेन रीचार्ज करने के उपाय

हॉट बाथ लें

अगर आप मानसिक रूप से थका महसूस कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले हॉट बाथ लें. बेहतर होगा अगर आप बाथ टब में रॉक सॉल्‍ट डालकर कुछ देर रिलैक्‍स करें. इससे मसल्‍स पेन कम होता है और मानसिक रूप से आप फ्रेश महसूस कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: रात को बिस्‍तर में नहीं आती नींद? तो करें ये उपाय, मिनटों में दिखेगा असर

पुरानी गलतियों को भूलना सीखें

अगर आप लंबे समय से किसी पुरानी बात को लेकर परेशान हैं और उसे हर वक्‍त सोचकर परेशान रहते हैं तो आपको बता दें कि आप उन बातों को जब तक छोड़ नहीं देंगे तबतक आप फ्रेश महसूस नहीं करेंगे. परेशान होने से बेहतर है कि परेशानियों को जड़ से निकाल लें.

कुछ मजेदार काम करें

मानसिक सेहत के लिए जरूरी है कि आप फन एक्टिविटीज में हिस्‍सा लें. इसके लिए आप गेम, आर्ट या दोस्‍तों के साथ ट्रिप का मजा ले सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: अच्छी नींद के लिए इन 5 चीजों को अपनी डाइट में करें शामिल, तुरंत दिखेगा असर

ब्रेक लें

अगर आप किसी काम को अच्‍छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ दिन के लिए उससे ब्रेक लें. ऐसा करने से जब आप फ्रेश माइंड में उस काम को दोबारा से करेंगे तो वो काम बेहतर तरीके से हो पाएगा. आप परेशान नहीं होंगे.

भरपूर नींद लें

स्‍ट्रेस की वजह से रात को नींद अच्‍छी नहीं आती. इसके लिए आप एक्‍सपर्ट की मदद लें और सोने की जगह को कंफर्टेबल बनाकर सोएं. कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है.

दोस्‍तों और परिवार के साथ बिताएं वक्‍त

अच्‍छे लोगों के बीच समय बिताने से आपके अंदर उर्जा का संचार होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं. इसके लिए जहां तक हो सके आप अपने दोस्‍तों और परिवार के साथ समय गुजारें.

वॉक पर जाएं

खुद को रिचार्ज करने का सबसे सरल और किफायती तरीका है वॉक पर जाएं. सुबह या शाम अपने बच्चों या जीवनसाथी के साथ या अकेले ही टहलने जा सकते हैं. इस दौरान आसपास की आवाजों और गतिविधियों को सुनें और ताजी हवा से खुद को कनेक्‍ट करने की कोशिश करें. ऐसा करने से आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

मल्‍टी टास्किंग ना बनें

तनाव से दूर रहने के लिए कुछ दिनों तक मल्‍टी टास्किंग नेचर को दूर रख दें. एक समय में एक काम पर दिमाग लगाएं. आप चेकलिस्‍ट बनाएं और एक-एक कर काम को पूरा करें.

ध्‍यान योगा करें

अगर आप अपनी दिनचर्या में ध्‍यान और योग को शामिल करें तो इससे आप बेहतर महसूस करेंगे. अगर आप सुबह प्राणायाम या कुछ आसनों को करें तो दिनभर आपका माइंड रीचार्ज रह सकता है.

Tags: Lifestyle, Mental health