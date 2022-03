खराब मूड भी हो सकता है अर्ली एजिंग के लिए जिम्मेदार, बेहतर स्किन के लिए खुलकर हंसना है जरूरी

How Your Mood Can Harm Your Skin : स्‍ट्रेस, डिप्रेशन, एंजायटी और तमाम तरह के निगेटिव इमोशन (Negative Emotion) हमारी स्किन (Skin) को कई तरह से नुकसान (Harm) पहुंचाते हैं. ऐसे निगेटिव इमोशन का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप 24 घंटे में कितनी देर तक ऐसे इमोशन को झेलते हैं और कितने दिनों से आप इसके असर से गुजर रहे हैं. खराब मूड की वजह से स्किन पर पिंपल्‍स, एक्‍ने, पिगमेंटेशन, रिकल्‍स के अलावा कई अन्‍य तरीके के भी नुकसान होते हैं. जबकि हंसते रहने से ऐसे हार्मोन्‍स हमारी स्किन को नुकसान नहीं कर पाते हैं और स्किन स्‍ट्रेस फ्री बनी रहती है.

मूड कैसे करता है स्किन को इफेक्‍ट

जीकेडर्म के मुताबिक, दरअसल जब हमारा मूड खराब होता है या हम गुस्‍से या डिप्रेशन जैसे इमोशन से गुजरते रहते हैं तो शरीर में कई तरह के कैमिकल्‍स बनते हैं. ये कैमिकल्‍स स्किन को हील करने से रोकते है, ब्‍लड फ्लो को प्रभावित करते हैं, स्किन सेल्‍स को कमजोर बनाते हैं, यहां तक कि कॉलेजन के प्रोडक्‍शन को डिस्‍टर्ब करते हैं. इन सब वजहों से स्किन को काफी नुकसान होता है और चेहरे पर अर्ली एजिंग के लक्षण नजर आने लगते हैं.

इसे भी पढ़ें: आपके खराब मूड को बूस्ट करने में मददगार हैं ये 7 फूड आइटम्स

खुश रहना है बहुत जरूरी

ऐसे में अगर आप खुद के मूड को बेहतर रखने का प्रयास करें और तमाम तरह की निगेटिव एनर्जी को दूर कर खुश रहें तो इसका असर आपकी सेहत के साथ साथ आपकी स्किन पर भी नजर आएगा. लेकिन अगर आपके डेली रुटीन में तनाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आपकी स्किन पर भी एजिंग तेजी से बढ़ने लगेगी.

जानें खराब मूड का असर

टेंशन

हेल्‍थ शॉट के मुताबिक, शोधों में पाया गया है कि टेंशन या तनाव शरीर और चेहरे दोनों केा बुरी तरह प्रभावित करता है. दरअसल तनाव कोर्टिसोल हार्मोन्स की वजह से बढ़ता है जिससे नई कोशिकाओं की संरचना में दिक्‍कत आने लगती है.

गुस्सा

गुस्से की वजह से आपके चेहरे की मांसपेशियों में भी तनाव आ जाता है और स्किन पर रिंकल्‍स आने लगते हैं. गुस्से की वजह से कोर्टिसोल हार्मोन्स की तीव्रता तेज हो जाती है जिससे कोलेजन बनने से समस्‍या आती है.

डिप्रेशन

अगर आप कई दिनों से उदास हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं तो आपके चेहरे पर झुर्रियों की समस्या हो सकती है. इसके अलावा आंखों में सूजन आ जाती है और चेहरा बेरंग नजर आने लगता है.

इसे भी पढ़ें: बिना वजह हो जाता है मूड खराब तो इन 11 फूड्स का करें सेवन, तुरंत करेगा मूड‍ लिफ्ट

डरना

डरने से दिल की धडकन बढ़ जाती है और खून तेजी से मांसपेशियों में दौड़ने लगता है. जिससे एड्रेनालाइन नाम के हार्मोन्स शरीर में बनते हैं और इस हार्मोन की वजह से चेहरा पीला और सुस्त नजर आ सकता है.

सकारात्‍मक रहने के उपाय

-एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करें.

-हाईड्रेट रहें और हेल्दी रूटीन फॉलो करें.

-स्मोकिंग और एल्कोहल से दूरी बनाएं.

-पॉजिटिव लोगों के आसपास रहें.

-रोज योग करें.

-खुलकर हंसे.

Tags: Health, Lifestyle, Skin care