सांस की बदबू दूर करना चाहते हैं तो खाने की इन चीजों से बना लें डिस्टेंस

Do not eat these things to stop bad breath : सांस पर्सनल हाईजीन (personal hygiene) यानी व्यक्तिगत स्वच्छता का एक आंतरिक हिस्सा है, और ये कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जो बदबूदार सांस का कारण बन सकते हैं? इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम की न्यूज रिपोर्ट में डाइटीशियन (Dietitian) और फिटेलो फिटनेस ऐप (Fitelo fitness app) के को-फाउंडर मैक सिंह (Mac Singh) कहते हैं कि सांस की बदबू के लिए मेडिकल भाषा का एक शब्द है जिसका नाम ‘हैलिटोसिस (halitosis)’ है. असल में दांतों की अच्छी हेल्थ फ्रेश ब्रेथ लेने में आपकी मदद कर सकती है. सांस की बदबू (bad breath) हेल्थ से जुड़ी कई कारणों से होती है. जैसे मुंह का सूखापन, मसूड़ों की बीमारी, साइनस और स्मोकिंग की वजह से भी सांस की बदबू परेशान करती है.

मैक सिंह के अनुसार, ज्यादातर सांसों की बदबू का कारण मुंह में खराब बैक्टीरिया का मौजूद होना होता है, जो दांतों के बीच में पैदा हो जाते हैं और जिससे मुंह से बदबू आती है. आइए जानते हैं कि सांस की बदबू क्यों आती है और उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं. सबसे पहले जानते हैं खाने की उन चीजों के बारे में जो मुंह की बदबू का कारण बनते हैं.

लहसुन-प्याज

अगर आप खाने में लहसुन-प्याज लेते हैं तो मुंह से बदबू आना स्वाभाविक है. प्याज और लहसुन में सल्फर अधिक मात्रा में होता है. जिसे खाने के तुरंत बाद सांसों पर इफैक्ट पड़ता है. सल्फर हमारे शरीर के ब्लड फ्लो में एब्सोर्ब्ड (absorbed) हो जाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं, तो बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिससे सांसों में बदबू आती है.

चीज (Cheese)

अमीनो एसिड (amino acids) से भरपूर ये फूड सल्फर कंपाउंड का उत्पादन करने के लिए मुंह में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया से मिलता है और हाइड्रोजन सल्फाइड (hydrogen sulfide) का बनाता है. हाइड्रोजन सल्फाइट की वजह से मुंह से तेज बदबू आती है.

कॉफी-एल्कोहल

कॉफी और अल्कोहल जैसे पेय पदार्थों (beverages) को पीने से मुंह डिहाइड्रेट होता है, जिससे बदबू वाले बैक्टीरिया पनपते हैं और मुंह से दुर्गंध आती है.

सांस की बदबू को दूर करने वाले फूड

ग्रीन टी (Green Tea)

एंटी-ऑक्सिडेंट गुणों से भरपूर ग्रीन टी सांसों की बदबू से लड़ने में असरदार हैं. इसका सेवन करने से सांसों की दुर्गंध से छुटकारा मिलता है.

पुदीने की पत्तियां (Mint Leaves)

सांस की बदबू से छुटकारा पाने के लिए आप औषधीय गुणों (medicinal properties) से भरपूर पुदीने की पत्तियों का सेवन करें. पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल आप सलाद, पराठे, गार्निश और कई फूड्स में डालकर कर सकते हैं.

लौंग (Cloves)

लौंग एंटीबैक्टीरियल मसाला है, जो सांस की बदबू से छुटकारा दिलाती है और तुरंत ताजी सांस देती है. लौंग का इस्तेमाल आप खाने के बाद कर सकते हैं.

हेल्दी डेंटल रूटीन (Healthy Dental Routine)

सांस की बदबू से परेशान हैं तो हेल्दी डेंटल रूटीन को अपनाएं. हेल्दी डेंटल रूटीन से मतलब है दिन में दो बार दांतों को ब्रश करें और माउथवॉश का इस्तेमाल करें. कई बार सांसों की दुर्गंध कैविटी, दांत में कीड़ा लगना, मसूड़ों की बीमारी या आंतरिक गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है. अगर किसी को डाइट में बदलाव करने पर और डेंटल केयर रूटीन को अपनाने के बाद भी बेड ब्रीथ से छुटकारा नहीं मिल रहा तो फौरन डेंटिस्ट को दिखाएं.

