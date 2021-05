शरीर के लिए फोलिक एसिड भी है जरूरी, इसके लिए इन चीजों का करें सेवन

एवोकाडो

शरीर को हेल्दी रखने के लिए (To keep body healthy) विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, ज़िंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इनमें से एक फोलिक एसिड भी है. शरीर में फोलिक एसिड की सही मात्रा फोलेट की कमी को पूरा करने में मदद करती है. फोलिक एसिड को विटामिन-बी9 भी कहा जाता है. शरीर में फोलेट की कमी होने पर (Deficiency of folate in body) कमजोरी, एनीमिया, थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना और सांस फूलना जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं. तो वहीं शरीर में इसकी सही मात्रा इन दिक्क्तों को दूर करने के साथ ही नर्व सिस्टम को सही तरह से काम करने, हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कोशिकाओं को बनने और गर्भावस्था के दौरान नवजात शिशु और मां दोनों को हेल्दी रखने जैसी कई चीजों को सही रखने में मदद करती है. शरीर में इसकी कमी को पूरा करने के लिए (To make up its deficiency in body) आप यहां बताई जा रही इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.फोलिक एसिड के लिए आप अपनी डाइट में ब्रोकली को शामिल कर सकते हैं. ब्रोकली से आपके शरीर में फोलिक एसिड की कमी तो दूर होगी ही आयरन, विटामिन बी6, बीटा कैरोटीन और विटामिन के जैसे पोषक तत्व भी आपको इसके सेवन से मिल जायेंगे.एवोकाडो के सेवन से भी आपको काफी मात्रा में फोलिक एसिड मिल सकता है. इसके साथ ही फाइबर, विटामिन-ए, विटामिन-सी, विटामिन-ई, विटामिन-के और मैग्नीशियम जैसे कई और पोषक तत्व भी आपके शरीर को मिल सकेंगे.चना भी शरीर में फोलिक एसिड की को पूरा करने के लिए बेहतर स्रोत है. चने के सेवन से आपको प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भी काफी मात्रा में मिल जाता है.सोया का सेवन भी आप शरीर में फोलिक एसिड की मात्रा को पूरा करने के लिए कर सकते हैं. सोया से फोलेट के साथ ही शरीर में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी भी पूरी होती है.अखरोट को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये शरीर में केवल फोलिक एसिड की कमी को ही पूरा नहीं करता बल्कि इसके सेवन से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन और विटामिन जैसे पोषक तत्व भी मिलते हैं.इसके साथ ही शरीर में फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए सूजी, चुकंदर, केला, हरी मटर, पपीता, पालक, सलाद पत्ता, ब्रोकली, बीन्स, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज, सी फूड, अंडा, मटर, मक्का का आटा, दलिया, सफेद चावल, राजमा, वाइट पास्ता, खट्टे फल, ड्राई फ्रूट्स, मसूर की दाल और चिकन को भी डाइट में शामिल किया जा सकता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)