खाने में 10-12 घंटे का गैप रखना शरीर के लिए फायदेमंद, गंभीर बीमारियां रहेंगी दूर - स्टडी

Intermittent fasting will keep you away from serious diseases : आमतौर पर जब हम वजन कम करने की सोचते हैं और सबसे पहले अपना डाइट प्‍लान बनाते हैं और वर्कआउट की सोचते हैं. कई तरह की डाइट प्‍लान इन दिनों इंटरनेट पर मिल जाती हैं और लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ही अपना डाइट फिक्‍स करते हैं. इन्‍हीं में से एक काफी प्रचलित डाइटिंग स्‍टाइल है और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting). इंटरमिटेंट फास्टिंग तब होता है जब कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है. उपवास और खाने के पीरियड के बीच 16 घंटे की साइकल होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि कब खाना है. दरअसल इसमें क्‍यों खाना है ये मायने नहीं रखता. लेकिन अगर आप समय में लापरवाही कर रहे हैं तो इसका असर कम हो सकता है. तो अगर आप 24 में से तकरीबन 12-14 घंटे खाने से दूरी बनाए रखें तो यह आपके शरीर को कई गंभीर बीमारियों से दूर रख सकता है.

एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग (intermittent fasting) महिलाओं को सिर्फ वजन घटाने ही नहीं, बल्कि उनके शरीर का डायबिटीज और बीपी जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाव करती है. लंबे गैप के बाद खाना खाने से उसे पचने के लिए पर्याप्त समय भी मिलता है.

क्या कहते हैं जानकार

कैलिफोर्निया के साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज (Salk Institute for Biological Studies) के प्रोफेसर सटचिन पांडा (Satchidananda Panda) ने एक स्टडी में जीन और सिर्केडियन क्लॉक (circadian clock) के बीच के संबंध को समझाया. उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग दिनभर का खाना 15 घंटे के अंदर ही खा लेते हैं. जबकि डाइटिंग में कितना और क्या खा रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि हम कितनी देर में खाना खा रहे हैं.

अगर हम रात का खाना यानी डिनर शाम 6 बजे तक करते हैं. तो उसे पचाने के लिए 5 घंटे लगते हैं और उसमें से पोषक तत्व निकालने के लिए 5 और घंटे का समय लग सकता है. इसलिए जितनी देर हम खाना नहीं खाते हैं, उतने समय हमारे शरीर के बाकी अंग खुद को ठीक करते हैं. अगर आप 8 घंटे से 10 घंटे के अंदर ही दिनभर में खा लेते हैं तो करीब 14-16 घंटे आपके शरीर के अंगों को आराम मिलेगा और आप बीमारियों से खुद को बचा सकेंगे.

