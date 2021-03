International Women's Day 2021: हर महिला की थाली में होनी चाहिए ये 5 चीजें, दूर भागेंगी बीमारियां

हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है. इस वर्ष के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021' की थीम- Women in Leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world (महिला नेतृत्व: COVID-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना) रखी गई है. आपको बता दें कि मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रहने के लिए महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है. भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच फिट रहने के लिए जिम, एक्सरसाइड कर पाना तो मुश्किल है. ऐसे में महिलाओं को रोजाना की डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिनके सेवन से हेल्दी रहा जा सके. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 सुपरफूड्स के बारे में, जिन्हें रोजाना की डाइट में शामिल करके आप शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रह सकती हैं.दाल में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है. एक शोध में यह बात सामने आ चुकी है कि रोजाना 1 कटोरी दाल खाने से आयरन की 30 फीसदी आपूर्ति होती है. इसलिए आप भी रोजाना के खाने में दालों को जरूर शामिल करें.वैसे तो सारी हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन पालक पोषक तत्वों का खजाना है. पालक में ल्यूटीन पाया जाता है, जिसमें एंटीएजिंग के सारे गुण पाए जाते हैं. इसलिए स्किन को जवां बनाएं रखने के लिए पालक का सेवन जरूर करें.रोजाना एक सेब खाएं और डॉक्टरों से दूर रहें- ये कहावत बहुत पुरानी है. हर महिला को रोजाना एक सेब जरूर खाना चाहिए. सेब में क्वेरसेटिन नाम का एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाता है. क्वेरसेटिन की वजह से शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है.मशरूम को सुपर फूड कहा जाता है. इसमें कैंसर प्रतिरोधक एंटीऑक्सि़डेंट पाए जाते हैं. एक शोध में यह बात सामने आई है कि रोजाना एक कटोरी मशरूम खाने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो सकता है.चॉकलेट खाना हर महिला को बेहद पसंद होता है. डार्क चॉकलेट खाने से महिलाओं में तनाव का स्तर कम होता है. साथ ही डार्क चॉकलेट खाने से शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है. इसलिए रोजाना के खाने में डार्क चॉकलेट को जरूर शामिल करें.