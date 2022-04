क्या सेल्फी को 'Bye-Bye' कहने का टाइम आ गया है? स्टडी में निकलकर आई चौंकाने वाली बात

It’s time to say no to Selfies : आज के दौर में हर किसी के पास स्मार्टफोन है. अब हम जब भी कहीं तैयार होकर जाते हैं, तो अपनी सेल्फी (selfies) लेना नहीं भूलते. सेल्फी (selfies) का चलन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग हर साल औसतन 450 सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से फोटो में चेहरा बिगड़ सकता है. ये निष्कर्ष एक स्टडी में सामने आया है. डेली मेल में छपी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथवेस्टर्न मेडिकल सेंटर (University of Texas Southwestern Medical Centre ) के रिसर्चर्स ने खुलासा किया है कि सेल्फी (selfie) आपके चेहरे को खराब (distort your face) कर देती है, जिससे आपकी नाक सामान्य तस्वीरों की तुलना में लंबी और चौड़ी दिखती है. यूके (United Kingdom) में नाक की सर्जरी जिसे राइनोप्लास्टी (rhinoplasty) भी कहा जाता है, कॉस्मेटिक सर्जरी (cosmetic surgery) के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है.

रिसर्चर्स के अनुसार, सेल्फी की लोकप्रियता के बीच राइनोप्लास्टी कराने वालों की संख्या भी बढ़ गई है. रिसर्च को लीड करने वाली डॉ बर्दिया अमीरलाक (Dr Bardia Amirlak) ने कहा, सेल्फी की वृद्धि और राइनोप्लास्टी का चलन बढ़ने के बीच खास संबंध है, खासकर युवा रोगियों के बीच.

यह भी पढ़ें-

Kettlebell Workout: केटलबेल वर्कआउट के जरिए टाइगर श्रॉफ ने बनाए शानदार मसल्स, जानिए खासियत

कैसे हुई स्टडी

स्टडी के दौरान 30 प्रतिभागियों को ये पता लगाने के लिए शामिल किया कि सेल्फी उनके फेस की विशेषताओं, जैसे बनावट, खूबसूरती, रंग को कैसे प्रभावित करती है. प्रतिभागियों ने 3 सेल्फी में से दो सेल्फी 12 और 18 इंच की दूरी पर, अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से लीं. वहीं एक सेल्फी 5 फीट की दूरी से ली गई, लेकिन ये स्मार्टफोन कैमरे से नहीं बल्कि डिजिटल कैमरे का यूज करके ली गई. खास बात ये है कि ये तीनों पिक्स एक ही बार में और एक ही लाइट की रोशनी में ली गई थीं.

स्टडी में क्या निकला

स्टडी में सामने आया कि डिजिटल कैमरे (Digital Camera) से ली गई तस्वीर की तुलना में औसतन 12 इंच की दूरी से ली गई सेल्फी में सब्जेक्ट (व्यक्ति जिसकी सेल्फी ली गई) की नाक 6.4% लंबी थी और 18 इंच की दूरी से ली गई सेल्फी में नाक 4.3% लंबी दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें-

पोस्ट प्रेग्नेंसी नहीं ले पा रही हैं भरपूर नींद? सुकून से सोने के लिए यूं बनाएं डेली स्लीप रूटीन

इतना ही नहीं फेस की बनावट में भी परिवर्तन पाया गया. 12 इंच की दूरी से ली गई सेल्फी में सब्जेक्ट की ठुड्डी की लंबाई भी औसतन 12% कम पाई गई. इससे नाक और ठुड्डी की लंबाई के अनुपात में 17% की वृद्धि हुई. सेल्फी ने चेहरे की चौड़ाई के सापेक्ष (Relative) नाक के आधार को चौड़ा बना दिया. रिसर्चर्स ने चेतावनी दी कि सेल्फी में चेहरा खराब दिखने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है.

Tags: Health, Health News, Lifestyle