इन 9 फल-सब्जियों को छिलके समेत खाना है सेफ, जानिए सेहत को होने वाले फायदे

Benefits of fruits and vegetable peels: अक्सर ये देखा गया है कि हम अपनी सेहत की देखभाल के लिए इस बात का ख्याल तो रखते हैं, कि कौन सा फल या सब्जी खाने से हमें क्या फायदे होंगे. लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस फल या सब्जी को किस तरह से खाया जाए ये जानना भी अहम होता है. कई फलों को हम छीलकर खाते हैं, कई फलों को बिना छीले, ऐसा ही कुछ सब्जियों के साथ भी है. कई बार तो हम फल-सब्जियों को छील-छील कर इतना फूड वेस्ट कर देते हैं कि उन फलों-सब्जियों के कई पोषण तत्व कम हो जाते हैं. ऐसे समय में जब हम लंबे समय तक चलने वाली लाइफ की बात करते हैं, तो खाने की जरा सी भी बर्बादी चर्चा का एक अहम बिंदू होती है. और भोजन की बर्बादी (Wastage of Food) वास्तव में काम करने के लिए, हमें फलों और सब्जियों के छिलकों को फेंकने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि इनके छिलके न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम में छपी एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, ऑथर और न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) ने एक बार फेसबुक लाइव सेशन में कहा था कि कुछ मामलों में फल/सब्जियों की तुलना में उनके छिलकों से सेहत को ज्यादा लाभ होता है. ऐसे में हमें उन्हें फेंकने से बचना चाहिए और उन्हें डिप, सलाद के रूप में सेवन करना चाहिए या आटे की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए उन्हें पीसकर पेस्ट बनाकर डालना चाहिए. आइए आपको 9 दिलचस्प फलों और सब्जियों के छिलकों के बारे में बताते हैं, जो खाने के लिए सेफ और हेल्दी हैं.

तरबूज

जी हां, तरबूज का छिलका खाने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि ये विटामिन सी ए, बी6, पोटेशियम और जिंक से भरपूर होता है. छिलके को रेगुलर खाने से स्किन, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर कम करने और वजन घटाने में भी मदद मिलती है.

आम

ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कच्चे आम का छिलका पोषक तत्वों से भरपूर होता है. कच्चे आम के छिलके में विटामिन ए, सी और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं. विटामिन ए इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है. विटामिन सी चोटों को ठीक करने में मदद करता है. छिलके में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. फाइबर कंटेंट डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और फाइटोन्यूट्रिएंट्स कोलेस्ट्रॉल और कैंसर के खतरे को कम करते हैं.

शकरकंद

हम अक्सर शकरकंद के छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन ये एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन ए से भरपूर होता है. छिलका आंखों की रोशनी में सुधार करने और इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करता है. इसमें पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी और ई भी होते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

खीरा

खीरे का छिलका विटामिन K, पोटेशियम, फाइबर से भरपूर होता है और इसमें कैलोरी भी कम होती है. विटामिन K जहां शरीर में प्रोटीन को एक्टिव करता है. वहीं, फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है. साथ ही ये वजन घटाने में भी मददगार होता है.

संतरा

इस खट्टे फल का छिलका शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन सी, ए, फाइबर और पेक्टिन से भरा होता है. छिलका इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा है और श्वसन प्रणाली को साफ करने में भी मदद करता है.

नींबू

नींबू की आसमान छूती कीमतों के साथ, कोई भी इसे थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं करना चाहता है. ऐसे में निश्चित रूप से छिलका भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये भी हेल्दी होता है. इसमें पोटैशियम, विटामिन सी और कैल्शियम होता है. एक्सपर्ट के अनुसार, नींबू का छिलका कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने, कैंसर से लड़ने, हड्डियों की हेल्थ और ओरल हेल्थ में सुधार करने में मदद करता है.

आलू

आलू का छिलका पोटैशियम, आयरन और नियासिन से भरपूर होता है. पोटैशियम मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और लौह तत्व रेड ब्लड सेल्स को कुशलतापूर्वक काम करने में मदद करता है. इसके अलावा, नियासिन उर्फ ​​विटामिन बी-3 ईंधन के लिए न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में मदद करता है.

कीवी

कीवी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा फल है और इसके छिलके में प्रचुर मात्रा में फाइबर, फोलेट और विटामिन ई पाया जाता है, जो इसे हार्ट, कैंसर और डायबिटीज के लिए अच्छा बनाता है.

बैंगन

बैंगन का छिलका फाइबर से भरपूर होता है और कैलोरी में भी कम होता है. छिलके का सेवन मल त्याग (bowel movements) में सुधार करता है और वेट मैनेजमेंट में भी योगदान देता है.

