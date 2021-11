Foods That You Must Stop Reheating To Stay Healthy : व्‍यस्‍त जीवन में हम कई बार ऐसा करते हैं कि एक बार खाना बनाकर रख दिया और उसे ही लंच या डिनर टाइम में गर्म (Reheating) कर खा लिया. अपने बिजी शेड्यूल में समय बचाने और भूख शांत करने के लिए यह तरीका घर-घर में अपनाया जा रहा है. लेकिन आपको बताते चलें कि यह आदत आपके खाने की क्‍वालिटी को तो खराब करती ही है, इससे सेहत को भी नुकसान (Side Effect) उठाना पड़ता है. दरअसल फ्रिज में रखे कुछ भोजन ऐसे भी हैं जिन्‍हें दोबारा गर्म करके खाने से ये जहर के समान हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि आखिर किन चीजों को दोबारा गर्म कर खाने से हमें नुकसान हो सकता है.

1.नॉनवेज फूड

नॉनवेज यानी चिकन, मीट और अंडा प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत माना जाता है. लेकिन अगर बासी नॉनवेज आइटम को अगर दोबारा गर्म करके खाया जाए तो ये जहरीला हो सकते हैं और डाइजेशन में समस्‍या आ सकती है. ऐसे में इन्‍हें पकाकर आप रूम टेंपरेचर पर रखें और बेहतर होगा आप इसे ताजा ही खा लें. दरअसल उच्च प्रोटीन वाले भोजन में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसे दोबारा गर्म करने से ये हानिकारक हो जाता है जिससे बड़ी बीमारियां हो सकती है.

2.चावल को रीहीट करना

फूड्स स्टैंडर्ड्स एजेंसी के अनुसार, बासी चावल को दोबारा गर्म करके खाने से व्यक्ति फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकता है. ऐसा करने से चावल में बैसिलस सेरेस नामक अत्यधिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया पनप जाते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं.

3.आलू

आलू में विटामिन बी 6, पोटेयम और विटामिन सी पाया जाता है ऐस में अगर बार-बार इसे गर्म किया जाए तो इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया पैदा हो सकते है और इसका पोषक तत्व भी नष्ट हो जाता है.

4.मशरूम

मशरूम को पकाने के एक दिन बाद खाने के लिए संग्रहित ना करें. मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत है और इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मौजूद होते हैं. लेकिन इसे दोबारा गर्म करने से मौजूद प्रोटीन टूट जाते हैं और विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं जो आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है.

5.नाइट्रेट युक्‍त भोजन

नाइट्रेट युक्‍त सब्जियां जैसे पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि को दोबारा गर्म करने से बचें. इन्‍हें दोबारा गर्म करने से ये नाइट्राइट और फिर नाइट्रोजमीन्स में बदल जाती है जो शरीर के टिशू के लिए हानिकारक हो सकते हैं और कैंसर तक होने का खतरा बढ़ जाता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

